В АТОР рассказали, когда туры в Египет станут дешевле

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) надеются на уменьшение цены турпакетов в Египет на 10–15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое может случиться , если оперативный штаб по коронавирусу решит увеличить количество рейсов в эту страну.

Если оперативный штаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10–15 тысяч рублей цена туристического пакета в Египет будет дешевле после увеличения количества рейсов, — сказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

На данный момент стоимость туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 до 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Авиакомпания будет выполнять еженедельно по четыре рейса в Хургаду и три — в Шарм-эш-Шейх. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Аirbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира. Первый самолёт EgyрtAir из Москвы прибудет в аэропорт Хургaды 9 августа в 09:00.