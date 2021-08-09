ЕgyptAir запустит семь рейсов в неделю между Москвой и курортами Египта

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает ТАСС.

В рамках постоянных усилий Министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начиная с понедельника, 9 августа 2021 года, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что перевозчик будет выполнять еженедельно по четыре рейса в Хургаду и три — в Шарм-эш-Шейх. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Аirbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира. Первый самолёт EgyрtAir из Москвы прибудет в аэропорт Хургaды 9 августа в 09:00.

Ранее российские туроператоры попросили власти страны возобновить чартерные рейсы в Египет. Об этом говорится в письменном обращении АТОР к главе оперштаба Татьяне Голиковой. Разрешения летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх добивались «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт».

Цена туров на курорты Египта для россиян в среднем составит от 70 тысяч до 120 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Он отметил, что в настоящее время спрос у россиян на отдых в Египте высокий. Вице-президент ассоциации туроператоров считает, что при наступлении в Средиземноморье прохладной погоды турпоток станет увеличиваться.