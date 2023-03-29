В 40% роллов «Филадельфия» нашли кишечную палочку. Неужели всё так страшно? Роскачество заявило, что в 40% проб этого блюда азиатской кухни были найдены болезнетворные микробы

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На портале Роскачество опубликовали результаты контрольной закупки роллов «Филадельфия». В 40% из них была найдена кишечная палочка. NEWS.ru узнал, правда ли, что популярное блюдо настолько опасно и кому стоит быть осторожным при заказе подобной еды.

Почему решили проверить роллы «Филадельфия»

Перед запуском исследования Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества провёл опрос среди посетителей портала и подписчиков соцсетей. Из него выяснилось, что более трети (37%) опрошенных заказывают роллы примерно один раз в месяц. «Филадельфия» — наиболее популярный вид этого блюда у россиян. Ему отдают предпочтение почти три четверти опрошенных (73%). На втором месте — «Калифорния».

В феврале Роскачество объявило, что исследует на безопасность роллы «Филадельфия» из сетевых ресторанов японской кухни, служб доставки и супермаркетов. Часть блюд для лабораторных испытаний закупят в московских заведениях премиум-класса, сообщал глава ведомства Максим Протасов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Необходимость исследования связана с высоким спросом на блюда, которые относят к японской кухне, в том числе многочисленными запросами потребителей на оценку их качества, а также с разнообразием форматов заведений общественного питания», — сообщил глава Роскачества.

По его словам, главная задача исследования — «оценить безопасность роллов по микробиологическим показателям, то есть соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования на производстве и при реализации».

Что показало исследование

На портале Роскачество опубликованы результаты микробиологического анализа роллов «Филадельфия». Оказалось, что во множестве образцов были болезнетворные бактерии.

В товарах двух марок обнаружена кишечная палочка, что свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве — это роллы «ВкусВилл» и Spar. В каком количестве этот микроорганизм содержится — в ведомстве не сообщили.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также проверка выявила в двух марках роллов патогенные бактерии Listeria monocytogenes, возбудители опасного заболевания листериоза. Еще в двух нашли бактерии золотистого стафилококка, который считается условно патогенным. В товарах шести марок превышено содержание колиформных бактерий. Бактерии найдены в роллах ТМ «ВкусВилл», Spar, «Суши-Маркет», Yami Yami, SushiWok, Pizza Sushi Wok.

В 15 торговых марках выявлено превышение нормативного значения по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ): ВкусВилл, Spar, Нияма, Globus, Якитория, Тануки, Shore Hause, Планета суши, BLUEFIN, Yami Yami, СУШИWOK, Pizza Sushi Wok, Суши Маркет, Суши Сет, Азбука Вкуса.

Как прокомментировали результаты в Роскачестве

«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). В 100% случаев, то есть во всех роллах „Филадельфия“, которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов», — пояснил Максим Протасов, комментируя результаты исследования.

Он добавил, что это может свидетельствовать «о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве». Также Протасов обратил внимание на то, что «на упаковке большинства роллов отсутствовала какая-либо информация о составе, дате изготовления».

Неужели все так страшно и роллы есть нельзя

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает проблему несколько надуманной. Не верит он и в озвученные главой Роскачества цифры.

«На ваших руках сегодня я точно кишечную палочку найду. Но это не значит, что я должен запретить ваши руки. Надо поднять вопрос ответственности за такого рода информацию, идущую от внешне солидных организаций», — сообщил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Онищенко, Роскачество — это «организация, работающая, во многом, не на той площадке, которая ей положена». Он рекомендовал передать результаты исследований в Роспотребнадзор для более всесторонней их оценки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Геннадий Онищенко

«Запрещать всё нельзя и не нужно. В каждом конкретном случае надо разбираться. <...> Идут закупки. Можно купить два ролла — в одном будет, в другом нет [кишечной палочки], получится 50% [непригодной продукции]. Пусть Роскачество передаст результаты исследований в Роспотребнадзор, там разберутся, а не сразу выносить [на публичное обсуждение] и третировать общественное мнение», — считает Онищенко.

Он подчеркнул, что «такая постановка — 40% — звучит безграмотно».

Чем опасны найденные в роллах микроорганизмы

Результаты исследования Роскачества вызывают беспокойство в любом случае. Очень тревожный сигнал — обнаружение в роллах микроорганизмов Listeria monocytogenes, сообщила NEWS.ru врач гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, это свидетельствует о том, что на кухне сырые продукты находятся рядом с уже готовыми. В результате нарушения условий хранения происходит «обмен бактериями».

Listeria monocytogenes даже в небольшом количестве опасна для беременных женщин, отметила Дианова. Микроорганизм вызывает патологию у плода, поражая его нервную систему. Ребенок может родится с серьезными неврологическими нарушениями. У взрослых людей же восприимчивость к листериям невысокая — в активной форме заболевают около 20% инфицированных лиц, во многом это зависит от состояния иммунитета.

Превышение содержания мезофильных микроорганизмов в пище также свидетельствуют о том, что были нарушены условия хранения — температура и длительность. По словам Диановой, у здорового человека после такого ужина разовьется «лёгкая пищевая инфекция» — диарея, тошнота. Он примет сорбент и забудет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кому лучше не есть роллы

Эксперт рассказала, что соляная кислота в желудке защищает нас от многих патогенов. Некачественная еда особенно опасна для людей с нарушениями ЖКТ, так как при гастрите или, например, рефлюксе количество кислоты в желудке снижается, и возможно тяжелое отравление. Поэтому Дианова не рекомендует нездоровым людям заказывать готовую еду. По её словам, это всегда «русская рулетка».

На что жаловались покупатели роллов

По данным опроса ЦИПП, потребители популярного в РФ японского блюда жаловались сразу на несколько проблем, связанных с качеством продукта. В их числе были названы резкий запах, несвежая и/или разваливающаяся рыба, несоответствие порции заявленной массе, отравление после употребления роллов, испорченный продукт и отсутствие вкуса.