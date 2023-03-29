Диетолог рассказала, на что обращать внимание при выборе роллов Диетолог Денисова посоветовала выбирать произведенные крупной сетью роллы

Фото: shutterstock.com

При выборе роллов стоит отдавать предпочтение производителям крупной сети, так как в таких компаниях есть контроль качества, считает врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова. В беседе с «Радио 1» она пояснила, что важно изучать состав продукта перед покупкой.

Нужно, в первую очередь, обращать внимание на то, где продукт произведен. Сам производитель должен быть проверенным, это должна быть большая сеть, где качество регулируется. Всегда стоит смотреть, из каких ингредиентов приготовлен продукт, — рассказала врач.

По словам диетолога, следует обратить внимание на внешний вид продукта, можно понюхать роллы, так как они являются скоропортящимися. При заказе доставки стоит почитать отзывы и выбрать проверенного производителя. Денисова предупредила, что можно подхватить заболевание, если роллы были неправильно приготовлены или не соблюдались санитарные нормы.

Если повар был без санитарной книжки и является носителем какой-то инфекции, работал в необорудованном помещении грязными руками, это может быть опасным, — подчеркнула врач.

Глава Роскачества Максим Протасов ранее заявил, что почти в 40% роллов «Филадельфия» в России была обнаружена кишечная палочка. По его словам, это могло произойти из-за неправильного хранения товара и нарушения санитарных норм.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что запрещать продажу роллов бессмысленно. Он пояснил, что кишечную палочку можно найти даже на руках человека.