Почти в половине популярных роллов в России нашли кишечную палочку Роскачество: в 40% роллов «Филадельфия» в России нашли кишечную палочку

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Почти в 40% роллов «Филадельфия» в России была обнаружена кишечная палочка, заявил в беседе с «Известиями глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, это могло произойти из-за неправильного хранения товара продавцами, а также из-за нарушения санитарных норм.

В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии). <...> Это может говорить о неправильном хранении, то есть несоблюдении температурного режима, как компонентов, так и конечного продукта, о нарушении санитарно-гигиенических норм при производстве и так далее, — сказал глава Роскачества.

Также он заявил, что буквально во всех российских роллах были выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), а на большинстве упаковок с роллами отсутствовала информация о составе и сроках годности продукта.

Протасов отметил, что роллы не относятся ни к одной общей категории продуктов из-за многокомпонентности состава. Роскачество в ближайшее время предложит механизм по нормированию микробиологических показателей в роллах, подчеркнул он.

Ранее врач Алексей Белов рассказал, что у уличных продавцов зачастую нет сертификатов и разрешений на торговлю, поэтому покупать у них продукты опасно для здоровья. По его словам, часто причиной отравлений могут стать фрукты, которые продаются на улице с лотков. Молочная и мясная продукция из-за неправильных условий хранения может вызвать острую кишечную инфекцию, добавил эксперт.