Россиянам раскрыли опасность продуктов от уличных торговцев Врач Белов: продукты от уличных торговцев могут спровоцировать отравление

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У уличных продавцов зачастую нет сертификатов и разрешений на торговлю, поэтому покупать у них продукты опасно для здоровья, заявил в беседе с «Невскими Новостями» врач Алексей Белов. По его словам, фрукты, которые продаются на улице с лотков, часто становятся причинами отравлений. Молочная и мясная продукция из-за неправильных условий хранения может вызвать острую кишечную инфекцию из-за неправильных условий хранения, добавил эксперт.

Как правило, это несанкционированная торговля, у продавцов нет ни сертификатов, ни разрешений на торговлю, либо они липовые. Поэтому покупать продукты в таких местах опасно, — заявил Белов.

Врач уточнил, что в овощах и фруктах, которые продаются на улице, оседает содержащийся в выхлопных газах свинец. Из организма он практически не выводится, предупредил эксперт. Молочные и мясные продукты также нельзя покупать с лотков, ведь они в принципе быстро портятся, но на солнце процесс ускоряется. Помимо того, очень сложно установить дату производства таких продуктов. Опасной для здоровья может оказаться и дешевая косметика от уличных продавцов, уточнил Белов.

Исследования этого рынка показывают, что в дешевых помадах могут быть ртуть, свинец, мышьяк и даже крысиный помет. А это может стать причиной сильной аллергии, ожогов или тяжелого отравления, — рассказал врач.

Врач клинической лаборатории Анна Сафонова ранее рассказала, что сырое или недожаренное мясо и рыба могут привести к развитию тяжелых болезней и госпитализации, в том числе вызвать сильное отравление и повлиять на развитие эпилепсии. Она объяснила, что в мясе содержатся опасные бактерии, вызывающие гастроэнтерит: кампилобактер, сальмонелла, клостридии, кишечная палочка, листерия и другие. При употреблении неправильно приготовленного мяса есть опасность заболеть гепатитом A или гельминтозом, предостерегла специалист.