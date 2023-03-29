«На руках тоже есть»: Онищенко о кишечной палочке в роллах «Филадельфия» Геннадий Онищенко: роллы «Филадельфия» не стоит запрещать из-за найденной кишечной палочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После обнаружения Роскачеством кишечной палочки в 40% роллов «Филадельфия» запрещать само блюдо не стоит, заявил NEWS.ru бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что ведомству нужно передать результаты исследований Роспотребнадзору. По его словам, данные бактерии можно найти на руках человека, «но это не значит, что я должен запретить ваши руки».

На ваших руках сегодня я точно кишечную палочку найду, но это не значит, что я должен запретить ваши руки. Пусть Роскачество передаст результаты исследований в Роспотребнадзор, там разберутся, а не сразу выносить и третировать общественное мнение. Надо поднять вопрос ответственности за такого рода информацию, идущую от внешне солидных организаций, — добавил собеседник.

По мнению Онищенко, Роскачество — «это организация, работающая, во многом, не на той площадке, которая ей положена». По его словам, «запрещать все нельзя и не нужно».

Роскачество — это организация, работающая, во многом, не на той площадке, которая ей положена. Запрещать все нельзя и не нужно. В каждом конкретном случае надо разбираться, наказывать, кого нужно. В 40% чего? Идут закупки. Можно купить две роллы — в одной будет, в одной нет [кишечной палочки], получится 50%, — рассказал Онищенко.

Эксперт отметил, что Росскачество должно было провести исследование вместе с Роспотребнадзором.