Роллы вражды: что стоит за походом расистов против «цветной» рекламы

Сразу несколько бизнес-структур, специализирующихся на доставке еды, подверглись нападкам праворадикальной группировки «Мужское государство» (МГ), лидер которой Владислав Поздняков натравил своих адептов на сетевые паблики и сайты компаний, быстро заполнившиеся расистскими комментариями и угрозами. Это произошло после того, как компании «Ёбидоёби» (с японского такое эпатажное название переводится как «День недели — суббота») и «Тануки» в своих рекламных постерах использовали изображения негров. Если руководство первой сети убрало «пропаганду толерастии» и даже извинилось перед ревнителями расовой гигиены, то вторые отказались идти на поводу у радикалов. После этого некоторые рестораны «Тануки» оказались «заминированы», а также исчезли из приложения «Яндекс.Еда» из-за DDoS-атак. Сервис цифрового гиганта также столкнулся с нападками со стороны Позднякова, но в итоге глава МГ публично капитулировал перед «Яндексом», объяснив это стремлением избежать ответственности для своих последователей. NEWS.ru выяснил подробности конфликта праворадикального сообщества с коммерсантами, который успели прокомментировать в Кремле, задавшись помимо прочего вопросом, является ли всё происходящее элементом своеобразного пиара.

Что произошло?

В середине августа сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» опубликовала в соцсетях два рекламных поста с фотографиями темнокожего мужчины в окружении девушек. Через несколько дней, 24 августа, компания выложила фото с тем же молодым человеком. Под этими публикациями стали возникать расистские комментарии с угрозами в адрес одного из руководителей компании Константина Зимена. Последний был вынужден обратиться в полицию и застраховать квартиру. Параллельно Владислав Поздняков своих подписчиков призвал делать «левые» заказы, чтобы «Ёбидоёби» понесла убытки.

Первоначально Константин Зимен выразил сожаление, что «кто-то считает появление в Сети фотографии чернокожего мужчины (особенно рядом с якобы „славянскими“ девушками) недопустимым», добавив, что угрозы ему поступают не только во «ВКонтакте», но и на личный телефон. 25 августа он заявил , что компания не собирается «отказываться от своих идей», и призвал «всех к миру». Однако через три дня после этого в Instagram-аккаунте компании появилось извинение за то, что «задели общественность» фотографиями. Кроме этого, в «Ёбидоёби» сообщили , что «удалили весь контент, который вызвал эту шумиху».

В поддержку коллег, подвергшихся расистским атакам, выступил основатель сети Cheburek.me Александр Долгов. После этого он также оказался мишенью ультраправой критики, а его компания также столкнулась с анонимными заказами и угрозами в комментариях. Как сообщила его супруга Кира Долгова, «в Telegram-аккаунте одном выложили ссылку [на Instagram Cheburek.me] с лозунгом „мочите“, а всё из-за рекламы 2019 года чебурека с темнокожим».

Очередной виток конфликта с расистским подтекстом начался 29 августа вокруг сети «Тануки», которая также заинтересовала Владислава Позднякова и его подписчиков благодаря рекламным плакатам, на которых изображён темнокожий мужчина, а также «радужная» символика. Главарь МГ в связи с этим призвал делать массовые заказы с оплатой наличными, чтобы «парализовать» доставку, потребовав от компании удалить возбудившие националистов изображения и принести «извинения перед русской нацией за то, что навязывали чуждые им ценности».

Александр Авилов/АГН «Москва»

В отличие от «Ёбидоёби», в «Тануки» ответили, что им «наплевать на призывы удалять контент и угрозы в свой адрес», и призвали своих клиентов спросить у владельца Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора, «когда уже этот средневековый канал в „Телеграме“ заблокируют» (речь идёт о канале Позднякова. — NEWS.ru).

«Недомужское недогосударство» не на тех напало. Ни в коем случае не осуждаем коллег за выбранный ими путь извиниться и пойти дальше, но мы ж самураи — у нас путь свой. Его можно подробнее прочитать в нашем манифесте 21 марта к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде, вне зависимости от, — заявили в «Тануки».

Вскоре после появления этого обращения в Москве «заминировали» рестораны «Тануки». Как писала Baza, днём 30 августа в ФСБ поступили сообщения об угрозе взрыва во всех учреждениях сети в столице, не исключив, что к телефонному терроризму могут иметь отношение адепты МГ. Такого же мнения придерживались и в самой компании. Однако Поздняков открестился от причастности к этому со ссылкой на неких инсайдеров, «работающих в PR-отделе „Тануки“», предположив, что «минирование их ресторанов — это их же спланированная акция».

Также Поздняков обратился к «Яндексу» с требованием либо повлиять на «Тануки», чтобы они выполнили расистские и гомофобные требования МГ, поскольку «ЛГБТ и африканцы — это не история нашей страны», либо удалить «Тануки» из своего сервиса и «не нести за них ответственность».

На принятие решения у вас есть время до 31 августа 19:00 по московскому времени. В противном случае завтра с 19:00 мы полностью начнём парализовывать всю курьерскую сеть «Яндекс.Еды» в Москве липовыми заказами из всех рандомных ресторанов столицы! — пригрозил «Яндексу» Поздняков.

Затем он восторженно объявил, что «„Яндекс.Еда“ отключила своих курьеров от ресторана „Тануки“», однако через некоторое время признал, что непокорная сеть вновь появилась в приложениях. В самом «Яндексе» опровергли сведения, что кого-то отключали, пояснив, что рестораны-партнёры могут самостоятельно управлять отображением своих заведений на платформе. Представитель «Тануки» подтвердил NEWS.ru эту информацию:

Нет, «Яндекс» нас ни откуда не удалял, это был небольшой технический сбой из-за DDoS-атак и нас через 5–7 минут подключили обратно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, вечером 30 августа в своём Telegram-канале Владислав Поздняков написал, что у него якобы «состоялся видеоразговор с одним известным человеком», чью фамилию он не раскрыл, добавив, что «„Яндекс“ больше не является стороной конфликта», потому что главарь МГ «подписал вынужденный акт о капитуляции перед ним».

В противном случае мне перебанят все мои каналы вместе с резервом, плюс на вас (тех, кто живёт в РФ) рандомно инициируют дела о хулиганке, — написал он.

«Быдляцкий» шантаж или PR?

Как заявил NEWS.ru представитель сети «Тануки», помимо антирасисткого флешмоба в соцсетях, компания направила ряд заявлений в правоохранительные органы и Роскомнадзор.

Как только появляются новые нападки, мы их фиксируем и направляем заявления в компетентные органы. Мы рассказывали о происходящем максимальному количеству СМИ, сегодня были комментарии от Дмитрия Пескова, который сказал, что если они (МГ. — NEWS.ru) нарушают закон, то соответствующие органы должны на это отреагировать, — сообщили в компании.

Также в «Тануки» опровергли заявление Владислава Позднякова о том, что вчерашние «минирования» ресторанов — это якобы их спланированная акция, не исключив, что будут привлекать лидера МГ или его адептов к уголовной ответственности за клевету либо выставят к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Очень много свидетельств того, что МГ призывает к каким-то прямым действиям. Может быть, не в основной группе была озвучена такая идея и они начали так делать. Эта история, ответственность за которую ложится на соратников Позднякова. Мы подсчитаем убытки, которые вчера понесли, и с дополнительными заявлениями пойдём во все инстанции, — добавил представитель «Тануки».

В поддержку пострадавших от расистских провокаций коммерсантов выступила общественный омбудсмен РФ в сфере малого и среднего предпринимательства, ресторатор Анастасия Татулова. Она призвала власти и СМИ «показательно пресечь это безобразие», считая, что Владислава Позднякова «надо судить и отправить в тюрьму».

Он открыто наносит урон бизнесу, прямой ущерб. Более того, я считаю, что для страны лютый позор, что этот канал вообще может существовать. Одно только требование, что сеть должна удалить все посты с упоминаниями «негров», а также «принести извинения перед русской нацией», заставляет задуматься о том, в каком говнище мы живём, если такое может безнаказанно происходить. И после [пандемийных] закрытий и QR-кодов гробить наших коллег за их рекламу — это просто уму непостижимо. Если молчать, то рано или поздно обнаглевшее быдло будет шантажировать и вас. Они, уверяю вас, на этом не остановятся. Сегодня негры, завтра армяне, послезавтра женщины. Анастасия Татулова общественный омбудсмен РФ в сфере малого и среднего предпринимательства, ресторатор общественный омбудсмен РФ в сфере малого и среднего предпринимательства, ресторатор

Между тем взаимные обвинения бизнеса и ультраправых активистов высвечивают этот конфликт ещё и как возможную пиар-стратегию, которая может сводиться не только к тому, что его участники меряются способами воздействия друг на друга и индексами цитируемости. Некоторые издания заметили , что попытка атаки МГ против сервисов «Яндекса» совпала по времени с тем, что акции IT-компании стали дешеветь, а параллельно с этим завершились и переговоры «Яндекса» с Uber. В результате вечером 30 августа стороны подписали документы, по которым российский гигант полностью выкупит доли в «Доставке», «Еде» и «Лавке», а стоимость сделки якобы оказалась ниже, чем предполагалась.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как рассказала в интервью NEWS.ru эксперт по коммуникациям и политконсультант Алёна Август, сегодня довольно сложно отделить запрограммированный конфликт, который задуман ради какого-то пиар-выплеска, от того, что случилось внезапно.

И то, и другое бывает одинаково медийно. Не думаю, что кто-то из сетей доставки прогнозировали что-то такое, потому что не так давно все обсуждали ситуацию со «Вкус-Вилл» (нападки гомофобной публики из-за лесбийской семьи в рекламе компании. — NEWS.ru), и с точки зрения пиара ещё рано входить в эту же воду. К тому же это никак не отразится на имидже компании, потому что у нас не такое поляризованное общество, чтобы как-то ярко реагировать на эту историю, чтобы кто-то стал бойкотировать ту или иную компанию. Если вкусно, то будут продолжать ходить туда, покупать и есть. Это очень недолгая PR-история. Если бы это случилось на Западе, то реально там могут устроить какую-то кампанию в поддержку, или, наоборот, бойкот. Там к этому более тревожно относятся, потому что на государственном уровне поддерживается идея повсеместной толерантности и очень много сообществ, которые на это реагируют. Мы же в плане равноправия живём немножко в каменном веке — в России патриархальность всё ещё в крови. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Она считает, что вряд ли этот конфликт мог быть какой-то рекламной многоходовкой, потому что МГ — это организация, которая «вряд ли может пойти на какие-то коллаборации». Скорее всего, полагает Алёна Август, сторонники патриархата и расовой гигиены «включаются органично, то есть самостоятельно».

Они давно не выползали, ни на что не реагировали, вот нашли повод напомнить о себе. Этот скандал выгоден только с той точки зрения, что его участники будут считать, сколько раз их упомянули в тех или иных публикациях. Но это не повлияет на потребительские предпочтения и аудиторию в целом, а просто войдёт в какие-то отчёты. Красивых и ярких PR-историй, к сожалению, в последнее время слишком мало, — добавила собеседница NEWS.ru.

Между тем Владислав Поздняков, несмотря на «капитуляцию» перед «Яндексом», судя по всему, не собирается останавливаться в борьбе с отказавшейся идти на уступки сетью «Тануки». В своём канале он призывает своих подписчиков массово жаловаться на приложение компании, чтобы оно, вероятно, не выводилось в App Store и Google play. Иными словами, борьба за патриархальные традиции пошла по модной линии цифрового партизанства.