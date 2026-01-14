Ужин из вчерашних макарон: сливочная вкуснятина с колбасками — «реанимируем» обычные макарошки в изысканную пасту

Когда в холодильнике минимум продуктов, а хочется чего-то горячего и сытного, на помощь приходит этот простой рецепт. Макароны в сливочном соусе с поджаренными колбасками и овощами готовятся быстро, выглядят аппетитно и нравятся всей семье. Отличный вариант, чтобы «реанимировать» обычную пасту и превратить её в полноценный ужин.

Ингредиенты: макароны — по вкусу, баварские колбаски — несколько штук, красный лук — 1 шт., помидоры — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, сушёный базилик — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, сливки — по вкусу, растительное масло — для жарки, тёртый сыр и зелень — для подачи.

Приготовление: отварите макароны до готовности в подсоленной воде. Пока они варятся, нарежьте колбаски кружочками и обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Добавьте нарезанный красный лук и готовьте до мягкости. Всыпьте мелко нарезанный чеснок, добавьте кубики помидоров, посолите, поперчите и приправьте сушёным базиликом. Прогрейте всё вместе пару минут, затем влейте сливки и доведите соус до лёгкого загустения. Выложите готовые макароны в сковороду, аккуратно перемешайте и прогрейте 1–2 минуты.

Ранее мы делились рецептом оливье из красной рыбки. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный.