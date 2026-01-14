Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:25

Ужин из вчерашних макарон: сливочная вкуснятина с колбасками — «реанимируем» обычные макарошки в изысканную пасту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда в холодильнике минимум продуктов, а хочется чего-то горячего и сытного, на помощь приходит этот простой рецепт. Макароны в сливочном соусе с поджаренными колбасками и овощами готовятся быстро, выглядят аппетитно и нравятся всей семье. Отличный вариант, чтобы «реанимировать» обычную пасту и превратить её в полноценный ужин.

Ингредиенты: макароны — по вкусу, баварские колбаски — несколько штук, красный лук — 1 шт., помидоры — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, сушёный базилик — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, сливки — по вкусу, растительное масло — для жарки, тёртый сыр и зелень — для подачи.

Приготовление: отварите макароны до готовности в подсоленной воде. Пока они варятся, нарежьте колбаски кружочками и обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Добавьте нарезанный красный лук и готовьте до мягкости. Всыпьте мелко нарезанный чеснок, добавьте кубики помидоров, посолите, поперчите и приправьте сушёным базиликом. Прогрейте всё вместе пару минут, затем влейте сливки и доведите соус до лёгкого загустения. Выложите готовые макароны в сковороду, аккуратно перемешайте и прогрейте 1–2 минуты.

Ранее мы делились рецептом оливье из красной рыбки. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный.

Проверено редакцией
Читайте также
Минтай в этом воздушном кляре — бюджетный хит! Подаем с соусом из сырка и чеснока
Общество
Минтай в этом воздушном кляре — бюджетный хит! Подаем с соусом из сырка и чеснока
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!
Общество
«Лимонная фея»: торт с цитрусовым настроением — просто, вкусно и празднично!
Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!
Общество
Неожиданно и божественно: ньокки с куриными сердечками. Жарю, добавляю сливки — шедевр готов!
Не просто макароны, а сицилийский шедевр — фетучини в нежном соусе: готовлю за 20 минут буквально в одной сковороде
Общество
Не просто макароны, а сицилийский шедевр — фетучини в нежном соусе: готовлю за 20 минут буквально в одной сковороде
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
Музыка
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
макароны
простой рецепт
паста
колбаса
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал серьезными встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине
«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете на юге Москвы
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.