25 апреля 2026 в 18:33

Ужин из пачки фарша и лаваша: готовим штрули — ленивые пельмени в сметанной подливе

Фото: D-NEWS.ru
Штрули — это ленивые пельмени или ужин из пачки фарша и лаваша, который готовится без лепки. Хрустящие рулетики с мясной начинкой, запеченные в сметанно-овощной подливе, получаются сочными, ароматными и очень сытными.

Для приготовления понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 500 г мясного фарша, 1 луковица (в фарш), соль, перец, паприка. Для подливы: 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 г сметаны, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: фарш смешайте с мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и паприкой. По лавашу распределите фарш, сверните рулетом, нарежьте на порции. Выложите рулетики в форму для запекания срезом вверх.

Для подливы обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте выдавленный чеснок, сметану, рубленую зелень, соль и перец, прогрейте. Залейте рулетики подливой. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Общество
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Общество
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
Общество
Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета
Общество
Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Общество
Печень больше не жарю. Этот рецепт с заливкой из яиц и сметаны делает ее мягкой и сочной, как в ресторане
Дарья Иванова
Д. Иванова
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

