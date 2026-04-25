Ужин из пачки фарша и лаваша: готовим штрули — ленивые пельмени в сметанной подливе

Штрули — это ленивые пельмени или ужин из пачки фарша и лаваша, который готовится без лепки. Хрустящие рулетики с мясной начинкой, запеченные в сметанно-овощной подливе, получаются сочными, ароматными и очень сытными.

Для приготовления понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 500 г мясного фарша, 1 луковица (в фарш), соль, перец, паприка. Для подливы: 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 г сметаны, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: фарш смешайте с мелко нарезанной луковицей, солью, перцем и паприкой. По лавашу распределите фарш, сверните рулетом, нарежьте на порции. Выложите рулетики в форму для запекания срезом вверх.

Для подливы обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте выдавленный чеснок, сметану, рубленую зелень, соль и перец, прогрейте. Залейте рулетики подливой. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

