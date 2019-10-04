Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

После появления видеозаписи, на которой пациентов везут на процедуры в машине с капустой, уволили врача Дергачёвской районной больницы Саратовской области Шамиля Хусаинова.

Об этом сообщил зампредседателя правительства области Сергей Наумов, пишет Znak.com.

Опубликовали видео сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина в Instagram. На записи видно, как пациенты едут в салоне УАЗа, а вокруг них всё завалено капустой и коробками, которые мешают им вытянуть ноги.

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Чем дальше - тем страшнее. Две недели назад мы опубликовали в аккаунте видео от подписчиков из Красного Кута о том, что людей возят на гемодиализ на разваливающихся УАЗиках. Сегодня нам прислали видео из Дергачей. Эта ситуация совсем не укладывается в рамки адекватности. 500 км. 8 часов в дороге. От Дергачей до Энгельса. Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи!! Судя по видео, место для людей в автомобиле определяется по остаточному принципу. На жизненно-важную процедуру несколько раз в неделю людей возят вместе с мешками с капустой и коробками. Машина, на которой перевозят людей, предназначена для хоз нужд Дергачевской ЦРБ. Каких ещё видео изощренных способов перевозки людей ждать из районов области? И интересно, главврач больницы пробовал ездить в Энгельс, сидя на вилках капусты?

Публикация от Володин. Саратов. (@volodin.saratov)

Таким образом инвалидам первой группы приходится ездить на гемодиализ за 500 км от дома из Дергачей в Энгельс, пишут в комментариях к записи.

Наумов в этом же паблике позже написал, что такая ситуация недопустима.

На одну из самых тяжёлых медицинских процедур — гемодиализ — в клинику, расположенную в Энгельсе, обратно повезли на служебном автотранспорте, доверху набитом посторонними предметами. Сказать о том, что это недопустимо, это не сказать ничего. Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения! — отметил Наумов.

Ранее в Минздраве Саратовской области назвали недопустимой ситуацию с транспортировкой пациентов. Главврачу больницы было поручено лично извиниться перед инвалидами, которых по нескольку раз в неделю возят из Дергачей до Энгельса на машине для хознужд, писал News.ru.

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