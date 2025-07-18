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18 июля 2025 в 20:02

Патиссоны как грузди: хрустящая закуска, которая обманет даже грибников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные патиссоны «как грузди» — удивительная закуска с хрустящей текстурой и насыщенным грибным ароматом. Их вкус напоминает грузди благодаря удачному сочетанию специй, уксуса и растительного масла, которые придают характерную кислинку и пряность.

Для приготовления возьмите 1 кг молодых патиссонов (мелкие можно оставить целыми, крупные нарежьте кусочками). Приготовьте маринад: вскипятите 250 мл воды с 80 мл растительного масла, 30 мл уксуса 9%, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 лавровыми листами и 10 горошинами черного перца. Опустите патиссоны в кипящий маринад, проварите 4-5 минут, затем разложите по стерильным банкам и залейте маринадом до верха. Закатайте крышками, переверните и укутайте до остывания.

Через 2 недели закуска готова — подавайте ее с луком и растительным маслом для полного сходства с груздями. Эта хрустящая закуска обманет даже грибников!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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