https://static.news.ru/photo/14db8c70-e6b9-11e9-ac6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Минздраве Саратовской области назвали недопустимой ситуацию с транспортировкой пациентов на гемодиализ в УАЗе, заполненном овощами. Главврачу Дергачёвской районной больницы было поручено лично извиниться перед инвалидами, которых по нескольку раз в неделю возят из Дергачей до Энгельса на машине для хознужд.

Налицо ненадлежащая организация и недостаточный контроль со стороны главного врача Дергачёвской районной больницы. Очевидно, что хозяйственная и лечебная деятельности должны быть разграничены, — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Александр Колоколов.

Он отметил, что для доставки жителей на гемодиализ используется транспорт, не выполняющий функции скорой помощи, но у районных больниц есть возможность закупать эту услугу у сторонних организаций и перевозить больных в нормальных условиях.

Главным врачам районных больниц указано на их персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь, — подчеркнул Колоколов.

Как писал News.ru, в Ставрополе автомобиль скорой помощи привёз инвалида к подъезду одного из жилых домов и оставил его на лавочке. Пользователь, разместивший эти кадры в соцсети, написал, что мужчине 62 года и у него случился инсульт. Привезли его не по адресу, а самостоятельно он передвигаться и обслуживать себя не может.