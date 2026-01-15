Утиные грудки по‑царски: как превратить обычный ужин в маленькое торжество

Хочется порадовать близких необычным блюдом, которое выглядит эффектно и при этом не требует кулинарного мастерства? Попробуйте утиные грудки по‑царски! Нежное, сочное мясо с пикантным маринадом удивит даже искушенных гурманов. Готовится несложно, а результат превзойдет ожидания — такое блюдо достойно праздничного стола, но подойдет и для уютного семейного ужина.

Для приготовления возьмите две утиные грудки, один апельсин, небольшой кусочек свежего имбиря, одну дольку чеснока, столовую ложку соевого соуса, чайную ложку коричневого сахара, три звездочки бадьяна и немного растительного масла для жарки. Сначала выжмите сок из апельсина, натрите имбирь и измельчите чеснок. Смешайте все с соевым соусом и сахаром — получится ароматный маринад.

На кожице грудок сделайте неглубокие надрезы, выложите мясо в миску, залейте маринадом, добавьте бадьян и оставьте в холодильнике на 2–3 часа. Затем обжарьте грудки по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки, переложите в форму кожей вверх, полейте остатками маринада и запекайте в духовке при 200 °C 20–25 минут. Подавайте горячими, украсив ломтиками апельсина — блюдо получится не только вкусным, но и очень нарядным.

