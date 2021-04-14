Установлен средний размер пенсий в России

https://static.news.ru/photo/3b328216-9d83-11eb-b5de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россияне в среднем получали в четвёртом квартале прошлого года пенсию в размере 16 790 рублей.

Пенсии по старости выросли на 5,74% — с 15 878 рублей в четвёртом квартале 2019 года до 16 790 рублей в месяц в четвёртом квартале 2020 года, — сообщил Росстат.

По данным ведомства, размер среднедушевых доходов населения вырос до 42 543 рублей, пишет URA.RU.

Увеличилась по итогам прошлого года и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: на 8,44%, или 4360 рублей (до 56 044 рублей). В четвёртом квартале 2019 года этот показатель был равен 51 684 рублям в месяц.

Как ранее сообщил NEWS.ru, в России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства». Таким образом, пенсии россиян оказались под угрозой. Самый крупный дефицит по результатам прошлого года в размере 12,5% от обязательств (47,9 млн рублей) оказался у АПК-фонда.

Ежемесячно на счёт должно капать около 100 тысяч рублей, чтобы россияне могли спокойно уволиться с работы. В такую сумму они оценили беззаботную жизнь. 25% опрошенных при этом считают, что сумма должна быть в два раза больше — около 200 тысяч.