Установлен средний размер пенсий в России

Россияне в среднем получали в четвёртом квартале прошлого года пенсию в размере 16 790 рублей.
Пенсии по старости выросли на 5,74% — с 15 878 рублей в четвёртом квартале 2019 года до 16 790 рублей в месяц в четвёртом квартале 2020 года, — сообщил Росстат.
По данным ведомства, размер среднедушевых доходов населения вырос до 42 543 рублей,
Увеличилась по итогам прошлого года и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: на 8,44%, или 4360 рублей (до 56 044 рублей). В четвёртом квартале 2019 года этот показатель был равен 51 684 рублям в месяц.
Как ранее сообщил NEWS.ru, в России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства». Таким образом, пенсии россиян оказались под угрозой. Самый крупный дефицит по результатам прошлого года в размере 12,5% от обязательств (47,9 млн рублей) оказался у АПК-фонда.
Ежемесячно на счёт должно капать около 100 тысяч рублей, чтобы россияне могли спокойно уволиться с работы. В такую сумму они оценили беззаботную жизнь. 25% опрошенных при этом считают, что сумма должна быть в два раза больше — около 200 тысяч.