https://static.news.ru/photo/c95ddcd0-9c4c-11eb-afdb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России выявили три негосударственных пенсионных фонда (НПФ) с «потенциальной невозможностью выполнить финансовые обязательства». Таким образом, пенсии россиян оказались под угрозой, сообщает «Коммерсант».

Самый крупный дефицит по результатам прошлого года в размере 12,5% от обязательств (47,9 млн рублей) оказался у АПК-фонда. У «Телеком-союза» дефицит в 10,7% от обязательств.

На третьем месте «Аквилон» — нехватка 0,8% от нынешнего капитала (16,3–16,6 млн рублей). Тем не менее, если считать по денежному дефициту, то здесь лидером антирейтинга становится «Телеком-союз», так как его нехватка составляет порядка 2,7 млрд рублей.

Издание отмечает , что у Центрального банка в связи с таким положением дел должны возникнуть закономерные вопросы — откуда взялся дефицит. Тем не менее у НПФ должны быть свои способы — меры против банкротства. В случае же, если фонды не справятся самостоятельно, то для них создадут план по возвращению платёжеспособности.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Дмитрий Певцов обратился к чиновникам с требованием «повернуть вспять» пенсионную реформу. По его словам, она фактически лишила половину мужчин права на пенсию.