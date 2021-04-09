«Лишили права на жизнь»: Певцов жёстко раскритиковал пенсионную реформу

https://static.news.ru/photo/c50293c4-9ac6-11eb-bcc8-96000091f725_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актёр Дмитрий Певцов обратился к чиновникам с требованием «повернуть вспять» пенсионную реформу. По его словам, она фактически лишила половину мужчин права на пенсию.

Я бы даже сказал — права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, а в 32 регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет, — подчеркнул он.

Певцов также напомнил о проблемах с трудоустройством, которые только усугубились во время пандемии коронавируса. Он отметил, что именно пожилых сотрудников сначала отправляют на удалёнку, а после первыми сокращают.

Вкалывать до последнего вздоха — разве это социальное государство? — задался вопросом актёр.

Он выразил уверенность, что из-за постоянной занятости бабушек и дедушек молодые семьи откладывают планы на рождение детей.

Как писал NEWS.ru, ранее советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о тяжести старости в России. Он отметил, что часто ездит по стране, и чем дальше от Москвы, «тем суровее старость». По его словам, размер пенсионных выплат даёт понять, что «старикам в России не место».