Россияне рассказали, сколько денег им нужно для увольнения с работы

https://static.news.ru/photo/dc74f412-5538-11eb-856a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежемесячно на счёт должно капать около 100 тысяч рублей, чтобы россияне могли спокойно уволиться с работы. В такую сумму они оценили беззаботную жизнь.

25% опрошенных при этом считают, что сумма должна быть в два раза больше — около 200 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на исследование НПФ Сбербанк, «Сбер Управление Активами» и портала «Рамблер». 29% утроил бы доход в 100 тысяч рублей, ещё 19% согласны на 70–100 тысяч.

При этом источник такого дохода россияне оценивают по-разному: 27% хотят найти клад, госвыплаты или доходы от инвестиций рассматривают 20% респондентов, 12% хотят получать доход за арендную плату от сдачи недвижимости.

Эксперты отметили, что приличный пассивный доход можно получать, имея на руках не менее 20 млн рублей сбережений.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство труда и соцзащиты предлагает не платить детские пособия семьям, у которых низкий официальный доход, но при этом значительное владение имуществом. Такая мера является довольно нестандартной для социальной политики страны и пока озвучена на уровне предложения.