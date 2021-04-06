Ушла из жизни народная артистка РФ Ольга Пашкова

https://static.news.ru/photo/809e626a-978f-11eb-9824-96000091f725_660.jpg Фото: Малый театр России/facebook.com

Народная артистка РФ, актриса Малого театра Ольга Пашкова умерла 7 апреля в возрасте 55 лет после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Коллектив театра глубоко скорбит, нет слов, чтобы выразить боль утраты. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ольги Леонидовны [Пашковой], — говорится на официальном сайте Малого театра.

О времени прощания с Ольгой Пашковой Малый театр сообщит позже. Покойная является выпускницей Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. В 1998-м ей присвоили звание «Заслуженная артистка РФ», в 2006-м — звание «Народная артистка России». Среди её ролей: Полина в «Доходном месте» А. Н. Островского, Маша в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова, Елена в «Чудаках» М. Горького.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что умер советский и российский актёр театра «На Литейном» Александр Жданов. Ему было 70 лет. Артист ушёл из жизни в Санкт-Петербурге. По словам коллег покойного, за его плечами свыше 40 спектаклей («Барышня-крестьянка», «Недоросль», «С любимыми не расставайтесь», «Собачье сердце»). В каждом он оставался неподражаемым, словно ему покорились все жанры и амплуа, в трагедии находил юмор, в комедиях вызывал искреннее сочувствие.