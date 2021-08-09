Урок из трёх букв: уберут ли ОБЖ из школьной программы

Министерство просвещения РФ готово внести изменения в программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». По данным инсайдеров, сейчас идёт обсуждение, что именно необходимо преподавать ученикам в рамках школьного курса ОБЖ. Согласно одной концепции, основной упор следует сделать на правилах поведения в Сети, согласно другой — школьникам необходимы знания об антитеррористической безопасности. При этом многие родители да и сами учащиеся ратуют за исключение дисциплины и курса школьной программы. NEWS.ru разбирался, как получилось так, что важный для жизни предмет многие сейчас называют не иначе как бесполезной тратой времени и профанацией.

«Балду гоняем»

Сергей, учащийся обычной школы в Поволжье, говорит, что в их школе на ОБЖ «уже давно забили». В разговоре с NEWS.ru парень признаётся — на этот урок можно не ходить и ничего за это не будет.

Кирилл Зыков/АГН

Если раньше хоть с противогазами дурачились, то теперь вообще балду гоняем. Нет, нам, конечно, рассказывают, что делать, если будет объявлена воздушная тревога и фашисты прилетят. С другой стороны, в городах-то уже толком бомбоубежищ не осталось, прятаться всё равно особо негде. Так что можно расслабиться, — говорит он.

К слову, именно к ОБЖ в последнее время приковано особое внимание. Например, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике предложил посвятить до 50% времени уроков по основам безопасности жизнедеятельности формированию у школьников навыков безопасной работы с цифровыми технологиями.

Впрочем, звучат и другие идеи. Так, первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин считает необходимым преподавать Правила дорожного движения (ПДД) на уроках ОБЖ. С аналогичной идеей ранее выступали председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, а также вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Национальный союз автомобилистов даже обратился к правительству с инициативой включить в школьную программу ПДД и сдавать Единый государственный экзамен по этой дисциплине.

АГН

Как бы то ни было, но очевидно — реформа ОБЖ явно назрела. Именно поэтому, подчёркивает собеседник NEWS.ru в Минпросвещения, предмету посвящены столь бурные обсуждения.

Всем понятно, что программа ОБЖ катастрофически устарела. И сейчас вопрос стоит в формате «отменить нельзя оставить». Если оставить, то что преподавать? Очевидно, что изменения будут озвучены в ближайшее время. Однако предстоит кардинально корректировать образовательный стандарт, — говорит источник.

ОБЖ как учебная дисциплина не идёт в ногу со временем, не учит школьников, как противостоять современным вызовам, признаёт в разговоре с NEWS.ru гендиректор Бюро консалтинга и корпоративной безопасности Алексей Долженков. По его словам, уроки ОБЖ сводятся в лучшем случае к истории «как надевать противогаз».

Правда, не уточняется, где его взять и головой в какую сторону от ядерного взрыва нужно падать. А где же ответы на более вероятные и страшные вещи: электросамокат, буллинг в социальных сетях, защита в Интернете персональных данных? — спрашивает он.

Долженков уверен, изменения уже давно назрели. Правда, опасается он, вопрос неизбежно упрётся в кадровую проблему. Пока нет понимания, кто должен преподавать обновлённую версию дисциплины.

Бесполезный предмет

Почти 70% школьников назвали ОБЖ самым бесполезным предметом в школе. Такие данные были получены в ходе опроса, проведённого Институтом прогрессивного образования среди учащихся 8–11-х классов. Практически все они высказались за ликвидацию данной дисциплины, отметив, что уроки проводятся формально и не дают никаких практических навыков.

Кирилл Зыков/АГН

Другой опрос, проведённый ВЦИОМом, также не оставляет ОБЖ шансов. Отвечая на вопрос, знание каких предметов из программы, скорее всего, не понадобится школьникам во взрослой жизни, 6% респондентов назвали религиоведение, 5% — музыку, по 4% — рисование и физику. Ещё по 3% респондентов считают лишним изучение в школе ОБЖ.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» появился в школе по инициативе МЧС в середине 1990-х годов. Тогда Минобрнауки России и МЧС разработали специальный федеральный компонент общеобразовательных стандартов. Сейчас же к предмету возникло немало претензий. Однако учитель ОБЖ одной из школ Ульяновска утверждает: многие из них надуманны. По его мнению, дисциплина крайне важна, потому что большинство россиян имеют весьма смутные представления даже об оказании первой медицинской помощи:

Когда что-то случается, люди только и могут что кричать «караул!». Ни шину наложить, ни руку перебинтовать... Ничего не умеют. А всё почему? Да потому что многие просмеялись и прохихикали на школьных уроках. Результат налицо, расхлёбываем последствия, — считает собеседник NEWS.ru.

С ним соглашается старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов. Он полагает, что ОБЖ надо не ликвидировать, а напротив — всячески развивать. По словам эксперта, в рамках ОБЖ надо учить, как себя вести в критической ситуации, как оказать себе и другим первую медицинскую помощь, дать навыки по вождению транспортом.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Но для всего этого требуется больше часов. За час в неделю такой объём знаний не реализуешь, — говорит Таланов. — А эти знания в определённой ситуации могут спасти жизнь.

Строевая подготовка и кибербезопасность

Эксперты признают, что многие предложения, касающиеся реформирования ОБЖ, носят популистский характер. Например, доскональное изучение ПДД требуется далеко не всем, указывает в разговоре с NEWS.ru президент Союза профессионалов дистанционного обучения Юрий Белоножкин. Он говорит, что не все будут водителями, а пешеходу совсем не обязательно тратить время на то, что его никак не касается.

ОБЖ — важный предмет, но число часов на него не резиновое. Возникает вопрос, почему все подобные предложения по школе никто не размещает в формате открытого общественного обсуждения? Это говорит о закрытости чиновников и политиков, их страхе перед мнением членов общества, которому они служат, — указал собеседник издания.

Стоит напомнить, что в СССР существовал предмет — «Начальная военная подготовка» (НВП). Задачей этой дисциплины было подготовить мальчиков к армии. По мнению профессора Национального исследовательского университета ИТМО Георгия Левита, в стране с массовым призывом в этом есть смысл. Он говорит, что в Израиле существует аналог НВП и прекрасно там работает.

Однако в постперестроечную эпоху на волне всеобщей демилитаризации НВП заменили на ОБЖ с неясными задачами, посетовал Левит.

Фактически предмет превратили в компот из отрывочных сведений из разных сфер «жизнедеятельности». При этом ОБЖ продолжает быть генетически связан с НВП. Если посмотреть на типовую программу по ОБЖ, то можно найти там разделы типа «Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ — закон воинской жизни», — говорит он.

Однако, добавил профессор, даже трудно представить, существуют ли на планете Земля специалисты, способные на одном дыхании преподать строевую подготовку, общевоинские уставы, кибербезопасность и прочие «хотелки» реформаторов этого предмета.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Чем закончится нынешняя реформа, не берётся сказать никто. По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, ликвидация ОБЖ в нынешнем виде не станет большой потерей. По его мнению, разумная реформа дисциплины будет заключаться в том, чтобы уделить внимание двум разделам — бытовому и антитеррористическому.