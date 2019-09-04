Зампред комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил в 25 раз увеличить количество часов, которое отведено на изучение правил дорожного движения в школах.
Заявление депутата приводит «
Афонский положительно оценил планы Минпросвещения по развитию юношеских автошкол. Депутат считает, что подобные учреждения помогут школьникам в профориентации и выборе будущей профессии и сформируют правильное отношение к безопасности на дороге.
Как ранее сообщал News.ru, Минтранс выступил с инициативой ограничения обгонов и перестроений на российских дорогах. Инициатива подразумевает запрет подобных действий на особых участках с высоким риском ДТП.