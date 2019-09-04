https://static.news.ru/photo/79161c10-cf1b-11e9-82e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Зампред комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил в 25 раз увеличить количество часов, которое отведено на изучение правил дорожного движения в школах.

Заявление депутата приводит « Парламентская газета ». Сейчас, как уточняет Афонский, ПДД изучают «вскользь» на уроке ОБЖ в восьмом классе. При этом теме уделено всего два часа. Парламентарий считает, что количество учебных часов должно доходить до 50 ежегодно. Сложность изучаемого материала при этом должна расти — от правил поведения пешехода до правовых вопросов отношений с ГИБДД.

Афонский положительно оценил планы Минпросвещения по развитию юношеских автошкол. Депутат считает, что подобные учреждения помогут школьникам в профориентации и выборе будущей профессии и сформируют правильное отношение к безопасности на дороге.

Как ранее сообщал News.ru, Минтранс выступил с инициативой ограничения обгонов и перестроений на российских дорогах. Инициатива подразумевает запрет подобных действий на особых участках с высоким риском ДТП.