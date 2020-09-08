Тюменских школьников «взяли в заложники» на уроке ОБЖ

https://static.news.ru/photo/9207caa2-f1e8-11ea-b99f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В тюменской школе 4 сентября прошёл необычный урок по ОБЖ. В рамках борьбы с терроризмом пятиклассников взяли в заложники, направив на них огнестрельное оружие. Правда, администрация учебного заведения забыла предупредить детей и их родителей о таком эксперименте.

Инцидент произошёл в школе № 2 в Ишиме Тюменской области.

На фотографиях, опубликованных в Сети, видно, как в классе сидят мужчины в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Один из них стоит на подоконнике, некоторые дети закрывают головы руками.

В официальном сообществе школы отчитались о занятии, назвав урок по ОБЖ «необычным». Однако после публикаций о случившемся пост отредактировали, сообщает 72.ru.

Во время урока прошла учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников. По окончанию игры были разобраны ошибки в поведении учащихся, — говорилось в сообщении.

По словам директора школы Татьяны Изох, родители исказили информацию, сейчас с ними проводится разъяснительная работа. Она также добавила, что на публикацию в Интернете уже отреагировали местные органы управления образования и завтра в школу приедет комиссия с проверкой.

Ранее в одной из школ Рязанской области разразился скандал, после того как 13-летняя ученица сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя. Во время урока английского языка тот онанировал, находясь с девочкой в классе наедине, писал NEWS.ru.