Умерла сценаристка фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Умерла сценаристка фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Наталья Рязанцева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Наталья Рязанцева

Советская и российская сценаристка, профессор Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) Наталья Рязанцева скончалась на 85-м году жизни, сообщила в соцсетях ее коллега Елизавета Симбирская. Причина смерти не называется.

Она — любимый мастер, одна из любимых сценаристок (она бы сказала «сценаристов»), интересная собеседница, интригующая, умная, терпеливая к глупостям студентов и режиссеров, не теряющая интереса ни к чему и ни к кому женщина, — написала Симбирская.

Рязанцева в 1966 году дебютировала в качестве сценариста в фильме Ларисы Шепитько «Крылья», а несколькими годами позднее приняла участие в создании фильма Киры Муратовой «Долгие проводы».

8 января в возрасте 65 лет скончался российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский. По словам кинорежиссера Алексея Рудакова, накануне артиста доставили в реанимацию Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии с 75-процентным поражением легких.

29 декабря в возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Он широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.