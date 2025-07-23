Российские пограничники начнут проводить беседы с уклонистами Mash: с уклонистами будут проводить беседы при попытке выехать из России

Российские пограничники начнут проводить разъяснительные беседы с молодыми людьми, уклоняющимися от призыва, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что они получили доступ к реестру воинского учета, что позволяет им проверять, получал ли призывник повестку. В случае если он уклонился от призыва и попытался выехать из страны, ему откажут в пересечении границы. В профильных ведомствах эти данные не комментировали.

Канал отмечает, что военкоматы начали вносить данные о призывниках в общую базу, что упростило процесс проверки на паспортном контроле в аэропортах. Пограничникам больше не требуется дополнительных согласований с департаментом погранконтроля для получения информации — все данные доступны напрямую.

Если молодой человек попытается пересечь границу с действующей повесткой, его остановят и направят в специальное помещение. В публикации говорится, что старший смены проведет разъяснительную беседу и предоставит письменное уведомление о возможной уголовной ответственности за неявку в военкомат.

Ранее Совфед одобрил инициативу о введении административного штрафа в размере 10–20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания. Поправки вносятся в статью 21.5 КоАП России.