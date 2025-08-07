Политолог раскрыл состояние польской армии

Цель Польши — довести численность армии до 400 тысяч человек, а пока она находится не в лучшем состоянии, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Вадим Трухачев. По его словам, Варшава хочет стать передовым рубежом НАТО.

Польше поставлена задача довести численность вооруженных сил до 400 тысяч человек. Сейчас она значительно меньше. И ее состояние — не самое лучшее. Но у поляков, учитывая их природную русофобию, очень большая мотивация к тому, чтобы довести армию до 400 тысяч и стать передовым рубежом НАТО, — заявил Трухачев.

По его словам, поскольку Польша страна по меркам Запада небогатая, то как-то повысить свой статус в Европе и Евроатлантическом сообществе она может только за счет того, что получит статус прифронтового государства.

Это в польской психологии многовековой содержится представление, что она — крепость западного мира на границе с «русскими варварами». Единственное, как и в любой европейской стране, с демографией в Польше плохо, — добавил он.

Ранее стало известно, что польские СМИ бьют тревогу в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад-2025», следует из анализа издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Они обосновывают это угрозой национальной безопасности.