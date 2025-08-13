Дошкольника госпитализировали после падения в пролет с восьмого этажа

Дошкольника госпитализировали после падения в пролет с восьмого этажа В Казани полуторагодовалый мальчик упал в пролет с восьмого этажа

В Казани полуторогодовалый мальчик упал в лестничный пролет с восьмого этажа на первый, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на прокуратуру Татарстана. Ребенка госпитализировали.

Происшествие случилось в одном из многоквартирных домов на улице Зорге. Как выяснилось, мальчик упал, оставшись без присмотра родителей.

По данным ведомства, на место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Приволжского района Казани Рустем Сибагатуллин. Все обстоятельства произошедшего уже начали выяснять.

Ранее тело семилетней девочки обнаружено под окнами многоэтажки в Волгодонске. Ребенок выпал с 10-го этажа дома на улице Морской.

До этого в Екатеринбурге ребенок упал с восьмого этажа. Пятилетний мальчик приземлился на машину, что, вероятно, спасло ему жизнь.