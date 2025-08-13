Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:26

На Западе заявили, что командование ВСУ вернулось к «советским корням»

WSJ: украинские войска перешли на советскую модель командования

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ перешли от децентрализованной системы командования к советской модели управления войсками, передает The Wall Street Journal. По информации аналитиков, в 2022 году украинские военные и вовсе просто импровизировали.

Спустя три года украинские военные вернулись к более жесткому, командно-административному стилю ведения боевых действий, уходящему корнями в советскую эпоху, — сказано в материале.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали чаще саботировать приказы высшего руководства. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать продвижение ВС РФ и тешит себя призрачными надеждами, рассчитывая на помощь со стороны западных стран.

Также сообщалось, что ВСУ бросили своих солдат после неудачной попытки штурма у Красноармейска. По словам российских бойцов, этот шаг закончился для них полным провалом. Уточняется, что подразделения ВС РФ ликвидировали всех украинских штурмовиков. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ВСУ
СССР
СВО
командование
