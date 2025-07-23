«Священная обязанность»: названа цель проекта о круглогодичном призыве

Круглогодичный призыв снизит число уклонистов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, служба в армии — это священная обязанность каждого гражданина, и сезонные ограничения призыва лишь дают возможность избежать ее.

Давайте исходить из того, что армейская служба — это священная обязанность каждого российского гражданина мужского пола. И не должно быть никакой разницы, призывается ли он летом или осенью, весной или зимой. Ограничивая время призыва, мы просто даем передышку уклонистам, в стране, к сожалению, есть и такие. А, по закону, всем им следует отдать долг родине, — пояснил Журавлев.

Депутат также подчеркнул, что увеличение численности Вооруженных сил до 1,5 млн человек требует эффективных мер по набору новобранцев. Он также напомнил, что ранее уже вносил законопроект, запрещающий уклонистам занимать государственные и муниципальные должности.

Я даже вносил законопроект, по которому беглецы от армии не могли бы занимать государственные и муниципальные должности. Особенно это актуально сейчас, когда президент объявил, что в Вооруженных силах уже в 2025 году должно быть 1,5 млн военных — это серьезное увеличение личного состава. Тем более, что времена сложные — страна ведет тяжелую спецоперацию на Украине, а Европа ежедневно угрожает нам новой войной через пару лет. Нужно непременно быть к этому готовыми, в том числе и набирая нужное число новобранцев, — резюмировал Журавлев.

Ранее парламентарий Андрей Красов заявил, что внесенный в Госдуму законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу позволит снизить нагрузку на военкоматы и повысить их эффективность. По его словам, это никак не связано с проведением специальной военной операции, так как срочники до нее не допускаются.