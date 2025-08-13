Психиатр рассказала, как «домашка» влияет на школьников

Полная отмена домашнего задания вряд ли благоприятно скажется на формировании личности ребенка, заявила врач-психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», «домашка» дисциплинирует, формируют чувство ответственности у школьника и учит самостоятельно закреплять знания.

При выполнении такой работы ребенок учится самостоятельно закреплять пройденный материал, искать новую информацию, изучать дополнительные данные. Также домашние задания дисциплинируют и формируют чувство ответственности: школьнику нужно рассчитать время, которое он может потратить на выполнение задания, на встречу с друзьями и на отдых, — пояснила Жесткова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить домашние задания для российских школьников, отметив, что дети тратят на учебу по 8–10 часов в день. Он заявил, что все больше учеников формально выполняют задания, нередко используя искусственный интеллект и готовые ответы. По мнению политика, это превращает домашнюю работу в бесполезную трату времени.