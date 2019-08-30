https://static.news.ru/photo/6f4b6d54-cbfe-11e9-b068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Драка произошла между двумя участниками несанкционированного митинга в столице.

По словам очевидцев, поводом для конфликта послужил плакат в поддержку сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Один из протестующих вырвал его из рук женщины, а другой мужчина набросился на обидчика с кулаками.

Потасовка была прекращена до вмешательства полиции силами самих участников митинга, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что в Петербурге прошёл согласованный митинг в поддержку сестёр Хачатурян. В нём приняли участие около полутора тысяч человек. Они требовали оправдать девушек.