«У меня есть все документы»: экс-офицер СБУ раскрыл тайны спецслужб Украины

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

СК РФ расследует покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Несколько дней назад его внедорожник был подорван в Москве, трое соучастников преступления задержаны. Экс-подполковник СБУ получил травму ноги и остался жив. NEWS.ru публикует интервью с Василием Прозоровым — о его службе в СБУ и работе на Россию, схемах вербовки Украиной диверсантов в РФ и формировании «спящих ячеек» в нашей стране, а также о покушениях и других терактах, организованных киевской властью.

Когда Украина начала полномасштабную диверсионную войну против РФ

— Василий Николаевич, каждый день мы узнаем о новых диверсиях, терактах в отношении руководителей администраций в ДНР и ЛНР. По сути, против нас развернута диверсионная война. Вы служили в СБУ и знаете, как она была инициирована?

— Да, это все работа СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Это три основных государственных ведомства, которые отвечают за диверсионную деятельность на территории ДНР и ЛНР, на освобожденных территориях и на территории Российской Федерации. Если брать точку отсчета, когда началась активная, скажем так, диверсионная война, то это апрель 2015 года.

То есть, конечно, теракты и диверсии были и до этого времени. Но в апреле 2015-го на заседании Объединенного разведывательного комитета при президенте Украины (тогда им был Петр Порошенко) было принято принципиальное решение о ведении широкомасштабной диверсионной войны против РФ.

Объединенный комитет по разведывательной деятельности — распорядительный орган при Совете национальной безопасности и обороны Украины, председателем которого является президент. Заместителем председателя является глава СНБО. Тогда это был Александр Турчинов. В этот комитет входят руководители всех разведывательных служб Украины и Службы безопасности Украины как главного контрразведывательного органа.

И вот в апреле 2015 года на одном из совещаний члены разведывательного комитета приняли решение развернуть против ДНР, ЛНР, против территории Республики Крым и вообще в целом против Российской Федерации диверсионную и информационно-психологическую войну. Что такое апрель 2015-го? Просто напомню: только-только отгремели бои в Дебальцево в ходе зимней кампании 2014–2015 годов, когда Украина в военном плане была практически разгромлена. Реально Украина стояла тогда на грани военного поражения. Был заключен «Минск-2», и военные стратеги Украины, руководство страны пришли к выводу, что военным путем сломить сопротивление республик Донбасса не получится и тем более не получится вернуть Крым.

Соответственно, приняли решение развернуть неограниченную диверсионную и информационно-психологическую войну против территорий республик и, повторюсь, уже против Российской Федерации. Для этого предполагалось создание диверсионно-разведывательных, оперативно-боевых, агентурно-боевых групп, которые будут действовать и осуществлять акты прямого террора, диверсии и вести информационно-психологическую войну, в том числе маскирующую эти акты террора и диверсии под что-то другое.

— Что вы имеете в виду?

— Например, диверсии против руководителей республик Донбасса или политических, военных деятелей предполагалось маскировать под криминальные разборки, бизнес-разборки, даже под действия спецслужб Российской Федерации. Это прямо прописано в документе, который в принципе я могу предоставить. Я в бытность своей работы в СБУ, работая на российские спецслужбы, добыл этот документ.

Кроме того, предполагалось, что для подготовки этих оперативно-боевых, разведывательно-диверсионных групп надо было максимально задействовать западных инструкторов, то есть возможности западных спецслужб. Так что именно с апреля 2015 года Украина взяла курс на неограниченную диверсионно-разведывательную войну против русского мира, скажем так.

Сейчас мы наблюдаем, конечно, увеличение числа таких операций. Это объясняется тем, что на освобожденных территориях очень большая концентрация агентуры украинских спецслужб, и противостоящие им органы госбезопасности, правоохранительные органы на освобожденных территориях пока не в состоянии обеспечить нормальную жизнедеятельность. Конечно, мы рано или поздно их задавим. Но пока они наносят удар за ударом, это правда.

Фото: NEWS.ru Василий Прозоров

Как Киев опутал Россию «спящими ячейками»

— Какие еще документы о диверсиях против РФ остались в вашем распоряжении после ухода из СБУ?

— Есть все документы о том, как Служба безопасности Украины еще в 2016 году планировала готовить «спящие ячейки» на своих территориях, которые, как они писали, будут «оккупированы» РФ. То есть еще в 2016-м в СБУ предполагали, что большая часть Украины будет потеряна для Киева, и уже тогда готовили «спящие ячейки», диверсионные группы, которые должны были до поры до времени себя не раскрывать.

А в случае прихода РФ они должны были развернуть диверсионную войну на освобожденных территориях, что мы сейчас и видим. Предполагался целый комплекс мер по уровню таких групп, по распределению обязанностей. Кто-то должен отвечать за чисто боевые акции, кто-то — обеспечивать информационную поддержку, кто-то — осуществлять финансово-материальное и техническое обеспечение. И все это прописано в документах, у меня есть все подтверждения.

Не стоит считать, что подрывы и прочие акты в ДНР и ЛНР — это проявление некоего «народного гнева» на освобожденных территориях. Нет, мы имеем дело с подготовленной государством Украина сетью профессиональных диверсантов и террористов.

Это «спящие ячейки», подготовленные украинскими спецслужбами. И именно из этого надо исходить. То есть это профессионалы, и с ними надо бороться на профессиональном уровне.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Как Украина выбирает жертв для терактов

— Скажите, как они выбирают своих жертв? Есть некий «список врагов», кого они должны уничтожить?

— Есть, конечно, такие планы. Когда я работал в СБУ, у меня были очень хорошие источники информации, прежде всего в Службе специальных операций Вооруженных сил Украины и в военной разведке Украины.

В ГУР существовал каталог объектов заинтересованности спецслужб, в который вносились основные объекты военной инфраструктуры, жизнедеятельности и основные фигуранты. То есть руководители республик Донбасса, руководители структурных подразделений, руководители больниц, учебных заведений.

О них собиралась вся возможная информация: уязвимые точки, места подходов, распорядок дня, привычки и так далее. Все это заносили в такие каталоги. В данном случае, когда мы имеем дело с диверсиями на освобожденных территориях, я думаю, здесь два подхода. С одной стороны, выбирают значимых персон, ликвидация которых вызовет медийный резонанс. А с другой стороны, они выбирают по степени доступности. То есть здесь совпадение возможностей и желаний.

Плюс информационная накачка. Смотрите, как они пиарят собственные преступления в своих СМИ: мол, «у нас длинные руки, у оккупантов горит земля под ногами, и каждый будет уничтожен». Это же все равно влияет на людей. Если диверсия направлена на подрыв экономической и военной мощи противника, то теракт имеет своей целью посеять страх и ужас. Поэтому иначе как терроризмом их действия назвать нельзя.

Или, например, ликвидация Дарьи Дугиной. Хорошая девушка, журналист. Зачем было ее убивать? Непонятно. Но смотрите: за несколько дней до убийства Дугиной западные и украинские СМИ выпустили сразу несколько статей, в которых представили отца Даши Александра Дугина как чуть ли не вторую персону в Российской Федерации.

«Мозг Путина» и прочее — как его только не называли. И, соответственно, часть этой медийной, так сказать, «славы» отца перешла на Дашу. Поэтому когда потом украинцы начали раскручивать тему убийства Даши, они вознесли ее на колоссальную высоту и сказали, что убили чуть ли не «главного пропагандиста РФ». А уж в том, что Даша была дочерью главного пропагандиста, на Украине вообще никто не сомневается. То есть они искусственно надувают значимость своих целей.

— Чем Украина главным образом привлекает своих агентов?

— Многие работают за деньги. Но вот в подготовке «спящих ячеек», которые Служба безопасности Украины готовила с 2016 года, конечно, упор делался на идеологическую основу. Туда подбирали людей, которые абсолютно лояльны и поддерживают киевскую власть.

С 2014 года на Украине массово проводят эксперимент по одурманиванию людей, и этот эксперимент во многом удачный — приходится это констатировать по прошествии 10 лет. Мы видим, что на территории Украины масса людей, которые поддерживают Киев, поддерживают власть Киева и абсолютно потеряли способность к критическому мышлению.

Не люблю слово «зомби», но вот это про них. Даже на освобожденных территориях эти люди продолжают исповедовать те мантры, которые ежедневно публикует киевская власть. Они думают, что спасают страну, что они борются с кровожадными «орками, страшным Мордором с Востока», что они защищают европейскую цивилизацию, а к ним пришли дикари и варвары.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной

Что стало с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной

— Как известно, предполагаемая убийца Дугиной Наталья Вовк успела покинуть Россию. И буквально на следующий день стали писать о том, что ее якобы убили. Как считаете, такое может быть?

— Ну конечно. Думаю, велика вероятность того, что мы никогда ее не увидим и не услышим.

Она слишком ценный свидетель, может многое рассказать. Даже Запад воспринял убийство Дарьи Дугиной неоднозначно, потому что это не убийство генерала или там конструктора военной техники. Это убийство молодой женщины, публициста, журналиста, историка. Это реально теракт, а не военная операция. Поэтому в глазах Запада это, конечно, выглядит не очень комильфо.

И, естественно, Вовк, попав, например, в руки российских спецслужб, расскажет все: как ее готовили, кто организатор, кто исполнитель вместе с ней, кто ее обеспечивал взрывчаткой на территории России. И тогда это будет очень неприглядная правда о киевском режиме, о киевских спецслужбах. Поэтому я думаю, что мы ее уже никогда не увидим живой.

— Сколько таких Вовк могут действовать сейчас в РФ?

— Надо исходить из того, что их много. Можно ли их как-то вычислить, опознать? Предположить, что этот человек может быть опасен? Нет, нельзя.

С самого момента, когда я вырвался с Украины, я говорил, что самая большая опасность — это то, что мы неотличимы. Мы один народ, прекрасно говорим по-русски. Невозможно отличить выходца из Харькова, даже из Житомира, от выходца из Краснодара или Свердловска.

Да, можно заподозрить что-то по убеждениям, взглядам, комментариям в соцсетях. Но подготовленные группы не будут так прокалываться. Они, наоборот, будут всячески демонстрировать свою патриотическую направленность, чтобы не вызывать подозрений. К сожалению, это так. Это не арабский терроризм, где можно подозревать людей определенного типа.

Как вы отличите женщину из Харькова от женщины из Оренбурга? Никак. Они абсолютно одинаковые. Вот их и обучают проводить теракты с помощью курса молодого бойца. Я был свидетелем такого примера во время своей последней ротации в АТО. В 2017 году я был заместителем руководителя АТО по вопросам сил и средств СБУ, когда в конце июня в городе Константиновка случилось ЧП.

Это были подконтрольные Украине территории, примерно в 30 км от линии фронта случился подрыв машины с сотрудниками СБУ. И сразу же СМИ начали кричать, что это теракт, что это диверсия, что сотрудники СБУ там работали, выявляли пророссийское подполье и были взорваны злыми сепаратистами.

Как руководитель оперативной группы СБУ, я сразу же был на месте и собрал первичную информацию. Подполковник СБУ погиб на месте, а два младших лейтенанта получили серьезные ранения — глаз выбит, пальцы оторваны. Туда, естественно, приехала и следственно-оперативная группа, и полицейские сказали, что было не три человека, а четыре. Личность четвертого быстро установили — он также был ранен и доставлен больницу, но информацию о нем засекретили.

Нигде в СМИ не было упоминания, что был четвертый человек. А кем же был этот четвертый человек? Житель города Донецка 1975 года рождения, дважды судимый. То есть реально человек из криминальных кругов был агентом пятого управления департамента контрразведки.

И эти сотрудники были из пятого управления ДКР СБУ. Они обучали его установке и сборке самодельного взрывного устройства. Но в момент обучения допустили ошибку, и устройство взорвалось прямо у них в машине.

К чему я это рассказываю: сотрудники СБУ обучают своих агентов обращению с самодельными взрывными устройствами. И исполнителями теракта, условно, могут быть даже пенсионерки. Кто заподозрит бабушку, пенсионерку? Она ковыляет по улице с сумочкой, с пакетиком, оставила пакетик возле урны, скажем, гражданской администрации, и через 15 минут произошел взрыв. Очень удобное прикрытие.

Фото: NEWS.eu Василий Прозоров

Что творилось в «библиотеке» Мариуполя

— В период вашей работы в СБУ вы получали от руководства приказы, распоряжения, направленные именно против народа Донбасса?

— Прежде всего скажу, что я проработал под прикрытием почти четыре года. Это очень тяжело, действительно тяжело — каждый день находиться во враждебном окружении и повторять то же, что говорят они, чтобы не выдать себя.

Теперь что касается вопроса. Такие преступные приказы никогда не отражались на бумаге. Наоборот, на бумаге все всегда выглядит прилично, если так можно сказать. Но вот простой пример. Летом 2014 года я приехал в ротацию в АТО, в Мариуполь. У меня было четкое устное указание руководства: моя следственная группа направлялась для ликвидации пророссийского подполья в Мариуполе, в том числе с использованием печально известной «библиотеки» (секретная тюрьма СБУ в аэропорту Мариуполя, известная жестоким обращением с задержанными, в том числе с применением пыток. — NEWS.ru). Естественно, никаких бумажных приказов на этот счет не было.

Наоборот, официально задачей группы было поддержание законности и правопорядка, борьба с террористическими проявлениями. То есть как бы все цивильно и законно. А на словах, конечно, сказали, что надо реально выжечь каленым железом пророссийские настроения в Мариуполе.

Когда я приехал в июле 2014 года, «библиотека» уже функционировала. Я старший группы. Сменщик, которого я меняю, вводит меня там в штаб связи и показывает помещения, в которых мы будем жить, а потом говорит: «А вот сюда иди, вот это тоже теперь в твоей ведомости. Вот два холодильника, вот камеры, здесь содержатся задержанные».

Вот так я узнал в первый же день нахождения в мариупольском аэропорту про «библиотеку». За нее отвечали сотрудники оперативной группы СБУ. Я, как старший этой оперативной группы, каждый день проводил сверку людей, которые там сидят, кого-то вычеркивал, кого-то дописывал в блокнотик.

А мои подчиненные, оперативные работники СБУ, собственно, проводили там допросы.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Донецк, 2014 год

— Вы сказали, что вычеркивали людей из блокнота. Речь про погибших?

— Нет-нет. Большинство людей, кто проходил через «библиотеку», были люди достаточно случайные.

Всех людей, которые попадали в «библиотеку», можно разделить на три условные категории. Первая — самая многочисленная. Это бытовые задержания: ехал человек на машине, его остановил патруль на улице в Мариуполе, увидели у него георгиевскую ленточку. Выдернули человека из машины, привезли в «библиотеку».

Или ехал человек в маршрутке, позволил себе негативное высказывание в адрес киевской власти. А тут их остановили проверить документы, и кто-то из этой же маршрутки сдал этого человека. Вы же не думаете, что все там были за Россию? Там много было таких, которые стучали на своих соседей. Точно так же: вытащили человека из маршрутки, бросили в джип, привезли в мариупольский аэропорт.

Там у людей изымали мобильные телефоны и проводили первичную проверку. «Пробивали» человека по оперативным каналам СБУ, МВД, национальной полиции. Потом телефон проверяли на предмет контактов с лицами, чья причастность к деятельности ДНР, ЛНР, российских спецслужб считалась доказанной.

Если не находили ничего компрометирующего, спустя два-три дня — просто мешок на голову, в машину, вывозили в окрестности Мариуполя, пинок под зад — и свободен. Таких было большинство, наверное, 60%. К таким людям, как правило, не применялись жесткие методы. Да, конечно, их могли побить при первичном опросе, но пытать их смысла не было.

А вот если факт контакта задержанного с кем-то из ДНР, ЛНР, Российской Федерации подтверждался или если он попал в «библиотеку» в результате целенаправленной разработки СБУ, человека относили ко второй категории. С ним работали наиболее жестко, пытали, выбивали информацию. Он либо погибал, либо его переводили в официальные подозреваемые, возбуждалось уголовное производство и человек уезжал в СИЗО уже официально.

Третья категория лиц — коммерческие. Я был свидетелем, когда милиция (тогда еще милиция) сдавала в «библиотеку» коммерсантов. Была установлена такса $300 в сутки.

В Мариуполе уже гремела «библиотека». Печально известное место, такая черная дыра: человек туда попадает и исчезает. Милиция и сотрудники СБУ поставили это дело на финансовую основу. Допустим, коммерсант мог «слить» через знакомых милиционеров своего конкурента и заплатить деньги за его пребывание в «библиотеке». Там уже с конкурентом работали милиционеры или эсбэушники, которые выбивали из него долги, заставляли переписать бизнес, недвижимость. Эту категорию людей никто не пытал, но само нахождение в «библиотеке» было для них достаточно серьезным психологическим стрессом.

Что будет с Украиной и Зеленским

— Какой вы видите судьбу Украины и Владимира Зеленского в обозримом будущем?

— Я думаю, что Украина как государство исчезнет. Скорее всего, страну разорвут на несколько частей. И вряд ли что-то из нее останется именно как осколок государства, которое будет называться Украина. Допустим, если Польша, Венгрия оторвут себе эти куски, вряд ли наше руководство пойдет на прямую конфронтацию со странами НАТО, считаю это маловероятным.

Фото: Офис Президента Украины

Что касается Зеленского, мне кажется, что в случае краха проекта «Украина» его сделают крайним, просто козлом отпущения, повесят на него все грехи и с ним произойдет несчастный случай. Ничего хорошего его не ждет.

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