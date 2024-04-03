Порошенко захотел стать президентом: кто ему поможет заменить Зеленского

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. Что известно о его планах, и может ли Запад заменить Владимира Зеленского?

Что сказал политик

Порошенко заявил, что для проведения выборов Киев должен добиться успеха в конфликте с Россией. Кроме того, политик объявил о намерении баллотироваться в Европарламент. Такой вариант развития событий он рассматривает в случае вступления Украины в ЕС.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он.

До этого экс-президент раскритиковал украинские власти, он отметил, что Киев уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ. В ходе заседания Верховной рады он заявил, что депутаты «оторвались от земли» и не учитывают острые вопросы при составлении повестки.

«Я вернулся с востока, где 10 бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — заявил Порошенко.

В особенности он раскритиковал работу правительства в части формирования фортификационных линий для ВСУ. По словам экс-президента, в эксплуатацию введено менее 10% оборонительных сооружений. Порошенко добавил, что «правительства нет», а парламент теряет «контрольную конституционную функцию». Политик призвал скорее голосовать по созданию парламентского комитета по фортификации и передать подоходный налог на нужды ВСУ.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Может ли Запад заменить Зеленского на Порошенко

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал NEWS.ru, что Запад может поменять президента Украины Владимира Зеленского на «шоколадного папу» Петра Порошенко. По его словам, «лающий» на депутатов Верховной рады Порошенко может на что-то рассчитывать только при внешней поддержке. Парламентарий считает, что главный посыл всех «гневных тирад» политика — «при нем такого не было».

«Главный лозунг гневных тирад Пьеро Порошенко: „При мне такого разгрома Украины не было бы“. Но, как известно, лающая собака не кусает. Вероятно, Запад может поддержать „шоколадного папу“. Для этого им, скорее всего, нужен новый Майдан для имитации недовольства украинцев, иначе рисовать ему рейтинг будет сложнее. Это вероятный сценарий, но по деньгам это шоу довольно затратное. Следовательно, скорее всего, Зеленского уберут по-тихому», — добавил Говырин.

Собеседник отметил, что время работает на Россию, помогая брать под контроль территории. Киеву уже не помогут ни Зеленский, ни Порошенко, подчеркнул депутат.

«Время работает на Россию, помогая брать под контроль территории. Следовательно, сдача территорий „страны победившего Майдана“ продолжится, кто бы ни оказался у власти — администрация Зеленского, которой все не по силам, или король провалов Порошенко», — подытожил Говырин.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему выборы на Украине не состоялись 31 марта

В феврале секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборы главы государства не состоятся весной 2024 года, проведение президентской гонки будет возможно только после того, как в стране отменят военное положение. Изначально выборы должны были состояться в марте текущего года, такой срок заявлен конституцией страны.

«Выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение», — сказал Данилов.

При этом офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока.

Ведомство ищет инструменты для урегулирования ситуации, которая сложилась после 20 мая 2024 года — дня истечения пятилетнего президентского срока Зеленского. В обращении в Конституционный суд, подготовленном офисом украинского лидера, содержится запрос на толкование тех положений конституции, которые регламентируют проведение президентских выборов.

В частности, офис Зеленского хочет выяснить, позволяет ли украинская конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения. Ответ суда на этот вопрос должен прояснить, соответствуют ли положения конституции нормам Избирательного кодекса и закона о военном положении, которые запрещают проведение выборов в этот период.

Второй вопрос касается легитимности продолжения выполнения полномочий главы государства по окончании пятилетнего президентского срока. Он является для офиса Зеленского ключевым.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проанализирует ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского на посту президента Украины. По его словам, произойдет это после истечения официального срока его полномочий 20 мая.

«В мае, действительно, наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции», — сказал Песков.

Читайте также:

Сотни украинских детей забрали у беженцев в Европе: кто, какой предлог

Мобилизация без тормозов? Как Зеленский «вылечил» украинских мужчин

«Достаточно для пятиэтажки»: как Украина планировала взрывать дома в России