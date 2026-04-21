21 апреля 2026 в 09:14

Трансплантация рук и почек в России стала бесплатной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России операции по пересадке рук теперь проводят бесплатно по полису ОМС, следует из постановления на сайте правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Также в этом году в список медицинских услуг, оплачиваемых государством, добавили и трансплантацию почек.

В рамках ЭКО государство оплатит забор материала и его отправку на генетический тест. Анализ покажет, есть ли у эмбриона серьезные отклонения. Это поможет родить здорового ребенка и повысит шансы на успех.

Также в программе госгарантий расширили объемы бесплатного лечения для онкобольных в стационарах (дневных и круглосуточных), пациентов с гепатитом С и тех, кому нужна медицинская реабилитация.

Кроме того, россияне смогут получать современные виды медпомощи, включая сложные операции. Например, светолечение рака мочевого пузыря, прицельное обезболивание под рентгеном и лапароскопические шунтирующие операции на желудке.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России появились врачи по здоровому долголетию. По ее словам, в стране обучили уже 260 таких специалистов. Голикова уточнила, что правительство начинает активную работу для развития института здорового долголетия.

Общество
Россия
операции
трансплантация
ОМС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.