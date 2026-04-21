Трансплантация рук и почек в России стала бесплатной

В России операции по пересадке рук теперь проводят бесплатно по полису ОМС, следует из постановления на сайте правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Также в этом году в список медицинских услуг, оплачиваемых государством, добавили и трансплантацию почек.

В рамках ЭКО государство оплатит забор материала и его отправку на генетический тест. Анализ покажет, есть ли у эмбриона серьезные отклонения. Это поможет родить здорового ребенка и повысит шансы на успех.

Также в программе госгарантий расширили объемы бесплатного лечения для онкобольных в стационарах (дневных и круглосуточных), пациентов с гепатитом С и тех, кому нужна медицинская реабилитация.

Кроме того, россияне смогут получать современные виды медпомощи, включая сложные операции. Например, светолечение рака мочевого пузыря, прицельное обезболивание под рентгеном и лапароскопические шунтирующие операции на желудке.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России появились врачи по здоровому долголетию. По ее словам, в стране обучили уже 260 таких специалистов. Голикова уточнила, что правительство начинает активную работу для развития института здорового долголетия.