Дугин назвал петицию против школы Ильина операцией западных спецслужб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Дугин

К появившейся недавно петиции против школы Ильина при РГГУ причастны спецслужбы Запада, заявил РИА Новости глава учебно-научного центра философ Александр Дугин. По его словам, таким образом западные страны хотят дискредитировать его как того, кто принимал участие в подаче обращения о финансировании терроризма должностными лицами Соединенных Штатов и государств — членов НАТО.

Для дискредитации меня как одного из участников подачи этого иска. Во-вторых, это безусловное ощущение катастрофы у украинских нацистов перед лицом наступающей нашей армии. И конечно, они хотят дискредитировать патриотический фронт, — сказал Дугин.

Петиция появилась на платформе Change.org 12 апреля. Ее авторами значатся «Студенты РГГУ». Отмечается, что «искреннее возмущение» авторов вызвало то, что центр назван именем Ильина, который «активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма».

Дугин добавил, что школа существует уже год, но почему-то это взволновало всех только спустя две недели после обращения о финансировании терроризма США и НАТО. Философ подчеркнул, что началось все с сообщений западной прессы и иноагентов, потом подключились «левые блогеры», а среди студентов был «искусственно» создан комитет против школы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран. Решение принято на основании обращения депутатов Госдумы. Как считают в Следкоме, Запад использовал нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, для финансирования террористических актов по всему миру, включая Россию.