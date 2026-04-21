ЧП на полигоне Сил самообороны Японии унесло жизни трех военнослужащих Трое военных погибли в результате взрыва на полигоне Сил самообороны Японии

В Японии на полигоне сил самообороны произошел взрыв боеприпаса в башне танка во время учений, сообщает агентство Kyodo. В результате чрезвычайного происшествия погибли трое человек, еще один получил ранения.

Как пишет агентство, в момент инцидента все четверо находились внутри боевой машины. Министерство обороны Японии проводит расследование обстоятельств произошедшего.

