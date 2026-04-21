21 апреля 2026 в 09:41

ЧП на полигоне Сил самообороны Японии унесло жизни трех военнослужащих

Трое военных погибли в результате взрыва на полигоне Сил самообороны Японии

В Японии на полигоне сил самообороны произошел взрыв боеприпаса в башне танка во время учений, сообщает агентство Kyodo. В результате чрезвычайного происшествия погибли трое человек, еще один получил ранения.

Как пишет агентство, в момент инцидента все четверо находились внутри боевой машины. Министерство обороны Японии проводит расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее двое американских военных пострадали при столкновении с бурым медведем на учебном полигоне в Анкоридже. Нападение произошло 16 апреля во время плановых занятий.

До этого по меньшей мере 34 военных погибли в результате крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии. Как сообщил губернатор департамента Путумайо Джон Молина, 15 человек находились в критическом состоянии. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге страны. Самолет начал падать, не набрав большую высоту. Всего на борту находилось более 100 солдат.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
