ФСБ показала допрос курьера, привезшего части бомбы для подрыва Прозорова ФСБ допросила курьера, привезшего в Москву части бомбы для подрыва Прозорова

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Toyota Land Cruiser Prado после взрыва в Москве 12 апреля

Федеральная служба безопасности РФ допросила курьера, который привез компоненты бомбы для подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москву. Кадры опубликовало РИА Новости.

На видео задержанный мужчина говорит, что является гражданином России и Молдавии, занимается доставкой грузов и частными перевозками из Восточной Европы и стран СНГ. Молодой человек утверждает, что 6 апреля получил груз для доставки в Москву от представителя своей компании. Посылку забрали вечером 7 апреля.

Василий Прозоров работал в СБУ с 1999 по 2018 год и занимал должность старшего консультанта-эксперта. Несколько лет назад он переехал в Россию и в 2019 году дал пресс-конференцию, где признался, что с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам.

Его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado подорвали в Москве 12 апреля. Взрыв произошел, после того, как владелец автомобиля повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Прозоров получил травму ноги.

Ранее Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова в Москве. Задержанный рассказал на камеру, что был завербован украинскими спецслужбами.