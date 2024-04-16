Появилось видео задержания подозреваемого в подрыве авто экс-сотрудника СБУ ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, передает ТАСС. Задержанный рассказал на камеру, что был завербован украинскими спецслужбами.

На опубликованном видео видно, как сотрудники ФСБ повалили подозреваемого на землю и заковали его в наручники. Лицо задержанного на кадрах оперативной съемки скрыто. Его личность не раскрывается.

Задержанный рассказал, что сотрудники СБУ завербовали его в ноябре 2023 года. По словам мужчины, в феврале этого года с ним связался куратор и сообщил, что глава украинской спецслужбы Василий Малюк якобы лично поставил ему задачу отправиться в Москву и проследить за автомобилем Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе.

В феврале мне была поставлена задача только следить. Потом задача изменилась и мне было сказано собрать бомбу. В этом мне помог мой куратор, при помощи инструкции объяснял. Я собрал и 9 числа ориентировочно в два [часа] ночи я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля, — сообщил он.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Как отмечается, автомобиль он заминировал после «разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ».