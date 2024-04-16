Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве ФСБ задержала подозреваемого в подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Место взрыва внедорожника на Коровинском шоссе

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как отмечается, россиянин был завербован украинскими спецслужбами.

Задержан гражданин России 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Подозреваемый, по данным следствия, выехал на Украину после начала СВО. В октябре 2023 года был завербован украинскими спецслужбами. По заданию кураторов в марте этого года вернулся в Россию, где получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. Автомобиль Прозорова он заминировал после «разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ».

Внедорожник Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве подорвали 12 апреля. Водителя госпитализировали с травмами. Предполагалось, что под иномаркой сработало взрывное устройство. Позже выяснилось, что авто принадлежало Василию Прозорову. Он переехал в Россию несколько лет назад, а передавать секретные данные российским спецслужбам начал с 2014 года. Прозоров выразил уверенность, что за взрывом автомобиля стоят украинские спецслужбы.