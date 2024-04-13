Экс-сотрудник СБУ Прозоров прокомментировал подрыв своей машины в Москве Прозоров заявил о причастности СБУ к подрыву его машины в Москве

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, чья машина Toyota Land Cruiser Prado взорвалась 12 апреля в московском районе Западное Дергунино, записал видеообращение. Он не сомневается в том, что диверсию осуществили спецслужбы Украины. Прозоров также объяснил, почему у его бывших коллег ничего не вышло.

Потому, что Бог — он за нас, — подчеркнул бывший безопасник.

Василий Прозоров работал в СБУ с 1999 по 2018 год и занимал должность старшего консультанта-эксперта. Несколько лет назад он переехал в Россию и в 2019 году дал пресс-конференцию, где признался, что с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что Украина не только пособник, но и участник разветвленной террористической системы. Комментируя подрыв машины Прозорова он допустил, что республику пора признать террористическим государством.

К взрыву Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ в московском районе Западное Дегунино может быть причастна Украина, заявлял народный депутат V-VII созывов Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, это основная версия произошедшего, и лично он в этом не сомневается. Тем более, что украинские чиновники уже хвастались своей причастностью к убийствам Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.