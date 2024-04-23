В Европе задержан украинец, готовивший убийство лидера Словакии CTK: украинца задержали в Чехии за подготовку покушения на президента Словакии

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Петер Пеллегрини

Чешские спецслужбы задержали 24-летнего уроженца Украины Марунича, который планировал устроить покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини, передает местное агентство CTK. По его данным, попытка атаки на главу государства была совершена 22 апреля, ее предотвратили сотрудники Службы безопасности и информации Чехии.

Уточняется, что речь идет о мужчине, который является сторонником националистических взглядов и имеет проблемы с психическим здоровьем. По информации СТК, он был взят под стражу в городе Брно при попытке забрать оружие из тайника. Также агентство сообщило, что украинец проживал в Чехии с 2021 года, активная слежка за ним началась в декабре 2023 года. При этом Марунич уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — в год приезда в европейскую страну его задерживали по делу о распространении детской порнографии и мошенничество.

Ранее пресс-служба СБУ заявила, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в покушении на президента Украины Владимир Зеленского. По утверждениям представителей ведомства, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России» и передавал данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка.