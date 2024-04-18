СБУ: в Польше задержали подозреваемого в покушении на Зеленского

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в покушении на президента Украины Владимир Зеленского, сообщает пресс-служба СБУ. По утверждениям представителей ведомства, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России».

В СБУ заявляют, что мужчина собирал для России данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам, чтобы помочь им «спланировать покушение на президента Украины» во время его пребывания в Польше. В украинском ведомстве добавили, что завладев информацией, СБУ передала ее сотрудникам органов правопорядка Польши, которые впоследствии провели задержание подозреваемого.

Мужчину арестовали, ему предъявили обвинение по статье польского уголовного кодекса о содействии иностранным спецслужбам.

Ранее Зеленский в программе Cinque minuti для итальянского телеканала заявил, что пережил по меньшей мере 10 покушений на жизнь за время специальной военной операции. Он добавил, что об этом говорят данные разведки и спецслужб.

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове инженеров-проектировщиков, которых заподозрили в работе на Россию. По версии следствия, инженеры по заказу Росатома разрабатывали проектную и научно-исследовательскую документацию для модернизации Балаковской, Ростовской, Нововоронежской и Курской атомных станций в России