21 апреля 2026 в 09:14

ФСБ раскрыла схему помощи ВСУ через сим-боксы в Ярославской области

ФСБ: украинские кол-центры использовали сим-боксы для диверсий в России

Сим-боксы, изъятые у трех преступных группировок в Ярославской области, применялись для организации диверсий и терактов на территории России, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По данным ведомства, эти устройства входили в инфраструктуру украинских мошеннических кол-центров и использовались для помощи неприятелю.

Ранее ФСБ России задержала женщину, которая по заданию Киева готовила теракт в Пятигорске Ставропольского края. Также появились кадры ее задержания. Она рассказала о наличии гражданства Германии, которое она получила в 1995 году. По ее словам, она выполняла указания украинских кураторов и согласилась на сотрудничество за денежное вознаграждение. 9 апреля координатор передал ей поручение доставить сумку со взрывчатым устройством на территорию одного из объектов правоохранительных органов.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
