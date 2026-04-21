ФСБ раскрыла схему помощи ВСУ через сим-боксы в Ярославской области

Сим-боксы, изъятые у трех преступных группировок в Ярославской области, применялись для организации диверсий и терактов на территории России, передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По данным ведомства, эти устройства входили в инфраструктуру украинских мошеннических кол-центров и использовались для помощи неприятелю.

Сим-боксы, используемые задержанными лицами, являлись составной частью инфраструктуры украинских мошеннических кол-центров и использовались для организации диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России задержала женщину, которая по заданию Киева готовила теракт в Пятигорске Ставропольского края. Также появились кадры ее задержания. Она рассказала о наличии гражданства Германии, которое она получила в 1995 году. По ее словам, она выполняла указания украинских кураторов и согласилась на сотрудничество за денежное вознаграждение. 9 апреля координатор передал ей поручение доставить сумку со взрывчатым устройством на территорию одного из объектов правоохранительных органов.