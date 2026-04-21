21 апреля 2026 в 09:00

Эксперт предрек бум русской и домашней кухни в сегменте готовой еды

Президент АППГЕ: сети сделают ставку на блюда русской и домашней кухни

Сергей Беляков Сергей Беляков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В ближайшее время покупателей ждет не просто расширение ассортимента готовой еды, а его «настройка» под конкретные запросы, рассказал в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков. Он пояснил, что наибольший рост ожидается в сегменте русской и домашней кухни, продуктов для сбалансированного питания, а также решений для полноценного обеда или быстрого перекуса.

Рынок будет двигаться в сторону более точной настройки предложения под разные запросы покупателей. Наиболее заметный рост, на наш взгляд, будет в нескольких направлениях: блюда русской и домашней кухни, продукты для функционального и сбалансированного питания, решения для быстрого перекуса, полноценного обеда и ужина, а также более персонализированные предложения с учетом образа жизни и пищевых предпочтений, — сказал Беляков.

По его словам, ассортимент будет становиться не просто шире, а точнее с точки зрения потребительских сценариев.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

До этого стало известно, что традиционные семейные обеды и домашняя выпечка стремительно теряют популярность среди россиян, уступая место готовой кулинарии и фастфуду. К такому выводу пришли аналитики независимой исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), сравнившие пищевые привычки граждан в 2019 и 2025 годах.

Наталья Петрова
