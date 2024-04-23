ФСБ узнала, сколько платили следившему за экс-сотрудником СБУ в Москве ФСБ: следившему за экс-сотрудником СБУ Прозоровым заплатили 4 тыс. рублей

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заплатила украинцу четыре тысячи рублей, чтобы он установил слежку за бывшим сотрудником ведомства Василием Прозоровым, на которого в последствии было совершено покушение в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. На допросе задержанный признался, что снимал видео с домом и автомобилем Прозорова.

Мужчина заявил, что в 2021 году познакомился с девушкой Ярославой и выяснил, что она выполняет поручения сотрудников СБУ.

В мае-месяце 2023 года по просьбе Ярославы я поехал по адресу Коровинское шоссе и заснял дом и машины, которые рядом там стояли, за денежное вознаграждение 4 тысячи рублей, — заявил молодой человек.

Подрыв машины Прозорова произошел на севере Москвы 12 апреля. Федеральная служба безопасности также допросила курьера, который привез компоненты для изготовления бомбы. Он утверждает, что получил груз от представителя транспортной компании 6 апреля, посылку забрали на следующий день.

Позже сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганске третьего соучастника покушения на Прозорова. Им оказался гражданин Украины 1995 года рождения. По данным ведомства, задержанный вел видеонаблюдение по адресу проживания Прозорова по указанию агента СБУ Хрестиной Ярославы. Он также перевел денежные средства курьеру, доставившему компоненты бомбы из Литвы.