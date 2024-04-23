Задержан еще один соучастник покушения на Прозорова в Москве В Луганске задержан третий соучастник покушения на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Уточняется, что им оказался гражданин Украины 1995 года рождения. Он участвовал в подготовке подрыва автомобиля Прозорова, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года, — говорится в публикации.

По данным ведомства, задержанный вел видеонаблюдение по адресу проживания Прозорова по указанию агента СБУ Хрестиной Ярославы. Он также перевел денежные средства курьеру, доставившему компоненты бомбы из Литвы. Украинец сознался в содеянном, он сотрудничает со следствием.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила об аресте второго фигуранта дела о подрыве машины Прозорова. По версии следователей, Иван Паскарь доставил в Россию компоненты бомбы, которая была заложена под автомобиль экс-сотрудника СБУ. Задержанный отказался признавать свою вину, он пробудет под арестом до 12 июня.