Арестован второй фигурант по делу о подрыве машины экс-офицера СБУ Арестован второй фигурант по делу о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Замоскворецкий суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Василия Прозорова 12 апреля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале. Следователи считают, что Иван Паскарь доставил в Россию компоненты бомбы, которая была заложена под автомобиль Прозорова.

По версии следствия, в качестве курьера мужчина перевез детали взрывного устройства на своем автомобиле и доставил их к машине бывшего украинского разведчика. Паскарю предъявлены обвинения по статье о незаконном сбыте или передаче взрывчатых веществ. Он арестован до 12 июня, вину свою не признал.

Задержанный за покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко ранее полностью признал вину. После задержания он рассказал на камеру, что был завербован украинскими спецслужбами в ноябре 2023 года. По словам мужчины, в феврале этого года с ним связался куратор и сообщил, что глава украинской спецслужбы Василий Малюк якобы лично поставил ему задачу отправиться в Москву и проследить за автомобилем Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе.

Федеральная служба безопасности России публиковала фотографии жительницы Варшавы, передавшей курьеру компоненты для изготовления бомбы, с помощью которой подорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. По данным ведомства, элементы бомбы были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.