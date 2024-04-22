Стали известны подробности об обвиняемом в покушении на Прозорова РИА Новости: обвиняемый в покушении на Прозорова приезжал в Орск

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Головченко

Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске Оренбургской области, рассказала местная жительница. По ее словам, которые приводит РИА Новости, мужчина приезжал туда вместе с женой, собеседница агентства оформила фигуранту регистрацию в своем доме.

Он не жил, только приезжал отметиться. <...> Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он с женой уколы ему делал <...>. Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, [но он] не жил с нами, — рассказала женщина.

Она отметила, что Головченко приезжал в Орск примерно три года, а около двух лет назад перестал появляться в городе. Женщина пыталась связаться с ним, чтобы снять регистрацию.

Также сообщалось, что Головченко снимал с матерью дом в поселке Иглино в Башкирии. При этом мужчина уже несколько лет не жил там, рассказали соседи.

Ранее Следственный комитет России запросил арест второго фигуранта дела о подрыве автомобиля Прозорова. В правоохранительных органах рассказали, что мужчина доставил взрывчатку исполнителю преступления.

Автомобиль Прозорова Toyota Land Cruiser Prado подорвали в Москве 12 апреля. Взрыв произошел, после того как владелец автомобиля повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Прозоров получил травму ноги.