СК попросил арестовать соучастника покушения на экс-офицера СБУ в Москве ТАСС: следствие просит арестовать соучастника покушения на экс-офицера СБУ

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Следственный комитет России просит арестовать второго фигуранта дела о подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда. В правоохранительных органах агентству рассказали, что мужчина доставил взрывчатку исполнителю преступления.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей второму обвиняемому по делу о подрыве машины Прозорова, — заявили в пресс-службе.

По данным ТАСС, в материалах дела упоминается, что обвиняемый имеет гражданство Киргизии и вид на жительство на Украине, где живет его супруга. В Киргизии живут мать мужчины и другие родственники.

Василий Прозоров работал в СБУ с 1999 по 2018 год и занимал должность старшего консультанта-эксперта. Несколько лет назад он переехал в Россию и в 2019 году дал пресс-конференцию, где признался, что с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам.

Его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado подорвали в Москве 12 апреля. Взрыв произошел, после того как владелец автомобиля повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Прозоров получил травму ноги.