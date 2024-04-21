Взорвавший машину экс-сотрудника СБУ снимал дом под Уфой Взорвавший машину Прозорова украинский агент снимал с матерью дом под Уфой

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Головченко

Подозреваемый в подрыве автомобиля бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко снимал с матерью дом в поселке Иглино в Башкирии. Однако там украинский агент не жил уже несколько лет, рассказали РИА Новости его соседи.

Здесь дом сдавался, сначала жила молодая пара, потом сняла женщина. Позже с ней начал жить сын [Владимир Головченко]. Мы с ними не общались, они тут жили недолго, просто здоровались, и все. Жили они тихо, также тихо уехали. Года три-четыре уже прошло, — сказала одна из местных жительниц.

Еще одна соседка рассказала, что недавно Головченко искала женщина, которая представилась сотрудником военкомата. По ее словам, хозяин продал дом после отъезда мужчины и его матери, однако новые владельцы пока не объявлялись.

Как сообщал Telegram-канал «112», внедорожник Land Cruiser Прозорова взорвался на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля. В результате мужчина получил травму ноги, его госпитализировали.

Помимо Головченко, по делу о подрыве машины бывшего подполковника СБУ арестовали Ивана Паскаря. По версии следствия, он доставил в Россию компоненты бомбы, которая была заложена под автомобиль Прозорова.