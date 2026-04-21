Россиянам раскрыли способ получить 1,1 млн рублей

Граждане России могут оформить налоговый вычет за жилье, купленное в ипотеку, и получить до 1,1 млн рублей, заявил Lenta.ru депутат Никита Чаплин. Он добавил, что изменения в системе налоговых вычетов за последний год напрямую связаны с введением новой прогрессивной шкалы НДФЛ, которая начала действовать с 2025 года.

По покупке жилья предельная сумма расходов, с которой дается вычет, осталась прежней — 2 млн рублей. Но если раньше максимум возврата составлял 260 тыс. (13% от 2 млн рублей), то сейчас при ставке 22% можно вернуть уже 440 тыс. рублей. По ипотечным процентам лимит — 3 млн рублей, максимальный возврат вырос с 390 до 660 тыс. рублей. В сумме за квартиру в ипотеку сегодня можно вернуть до 1,1 млн рублей, — указал член ГД.

В 2026 году наиболее удобным способом оформления налогового вычета остается упрощенный порядок через личный кабинет налогоплательщика. В этом случае ФНС самостоятельно получает сведения от банков и застройщиков, формирует заранее заполненное заявление и направляет оферту гражданину. Налогоплательщику остается только подтвердить ее.

Ранее депутат Каплан Панеш сообщал, что россияне вправе оформить возврат части расходов за лечение, обучение, приобретение жилья, а также получить дополнительные налоговые вычеты за занятия фитнесом и сдачу нормативов ГТО. Он уточнил, что речь идет о возможности компенсировать часть ранее понесенных затрат через налоговую систему.